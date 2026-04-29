Кувшинова, Романенко, Лоор и Голобородько зарегистрировались на праймериз в Госдуму
Прием заявлений на праймериз "Единой России" ведется по 30 апреля включительно
29 апреля 2026, 15:16, ИА Амител
Сенатор Наталья Кувшинова, депутат Госдумы Иван Лоор, председатель АКЗС Александр Романенко и зампред АКЗС Денис Голобородько зарегистрированы для участия в предварительном голосовании "Единой России", пишет "Атмосфера".
«28 апреля оргкомитет предварительного голосования "Единой России" в Алтайском крае зарегистрировал 93 новых участников праймериз: 25 — на выборы Госдумы и 68 — на выборы АКЗС», — отмечает издание.
Среди желающих баллотироваться в Государственную Думу:
- Денис Голобородько (Славгородский округ № 46);
- Наталья Кувшинова (партийный список);
- Иван Лоор (Бийский округ № 45);
- Александр Романенко (партийный список).
Денис Голобородько, кроме думских праймериз, участвует в предварительном голосовании в АКЗС по партийному списку (территориальная группа № 3).
Наталья Кувшинова также подала документы на праймериз по партсписку "Единой России" (территориальная группа № 17).
Напомним, Александр Романенко зарегистрировался на праймериз в АКЗС в конце марта по одномандатному округу № 10.
16:37:31 29-04-2026
А зачем там вообще в ГосДуме кто то сидит. Я думаю там можно в зале манекенов понасажать и 5 лидеров фракций с своим количеством голосов. Вот вообще ничего не изменится ... А нет изменится в столовой Госдумы расход продуктов на халявные обеды за рубль тридцать будет меньше
16:48:45 29-04-2026
Метлой всех из края! И мимо ГД. Эти ЕдРоприспособленцы, еще и по спискам, ничего для края не делают.
18:46:22 29-04-2026
Гость (16:48:45 29-04-2026) Метлой всех из края! И мимо ГД. Эти ЕдРоприспособленцы, еще ... У кого не спрошу из своих знакомых, никто не голосует за ер. Но каждый раз у них "большинство" голосов, прям фокусники.
19:45:34 29-04-2026
Гость (18:46:22 29-04-2026) У кого не спрошу из своих знакомых, никто не голосует за ер.... а Ваши знакомые - они кто? Вот мои не голосуют за ер, т.к. не ходят на выборы, а кто ходит - голосуют. Не все, но есть
21:42:01 29-04-2026
вот, почему опять не по-русски? Что такое праймериз?
00:22:19 30-04-2026
гость (21:42:01 29-04-2026) вот, почему опять не по-русски? Что такое праймериз?... Ну так это у Трампа надо спросить. По-русски эта процедура объяснению не поддается. Может праймеризёров на Аляску отправить - пусть там делом займутся - вернут кусочек нашей Родины. А пока не вернут, там им и праймеризы, и прочие иностранные удовольствия, если местный паблик позволит.