Кувшинова, Романенко, Лоор и Голобородько зарегистрировались на праймериз в Госдуму

Прием заявлений на праймериз "Единой России" ведется по 30 апреля включительно

29 апреля 2026, 15:16, ИА Амител

Сенатор Наталья Кувшинова, депутат Госдумы Иван Лоор, председатель АКЗС Александр Романенко и зампред АКЗС Денис Голобородько зарегистрированы для участия в предварительном голосовании "Единой России", пишет "Атмосфера".

«28 апреля оргкомитет предварительного голосования "Единой России" в Алтайском крае зарегистрировал 93 новых участников праймериз: 25 — на выборы Госдумы и 68 — на выборы АКЗС», — отмечает издание.

Среди желающих баллотироваться в Государственную Думу:

Денис Голобородько (Славгородский округ № 46);

Наталья Кувшинова (партийный список);

Иван Лоор (Бийский округ № 45);

Александр Романенко (партийный список).

Денис Голобородько, кроме думских праймериз, участвует в предварительном голосовании в АКЗС по партийному списку (территориальная группа № 3).

Наталья Кувшинова также подала документы на праймериз по партсписку "Единой России" (территориальная группа № 17).

Напомним, Александр Романенко зарегистрировался на праймериз в АКЗС в конце марта по одномандатному округу № 10.