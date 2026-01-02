Минобороны сообщило о ликвидации 64 БПЛА над территориями России в ночь на 2 января

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК

02 января 2026, 17:00, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В течение ночи на 2 января силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 64 беспилотных летательных аппарата украинских боевиков. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 1 января до 07:00 мск 2 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны, 20 беспилотников были сбиты над Самарской областью. Над Воронежской и Саратовской областями уничтожено по восемь БПЛА, над Московским регионом – семь (пять из них направлялись в сторону Москвы). Над Рязанской и Ростовской областями сбито по шесть дронов, над Тульской областью – три. Над Белгородской областью ликвидировано два аппарата, над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями – по одному.