Сибирячка из Искитима создает уникальные игрушки из шерсти, даруя радость покупателям
К своему хобби Оксана пришла после того, как дети выросли и появилось свободное время
02 января 2026, 16:30, ИА Амител
Жительница Искитима Оксана Соломко уже шесть лет занимается валянием уникальных игрушек из шерсти, создавая котов, собак, интерьерные композиции и символы наступающего года. Для 52-летней мастерицы главное в этом деле – не заработок, а эмоции людей, которые берут ее работы в руки, пишет "КП-Новосибирск".
К своему хобби Оксана пришла после того, как дети выросли и появилось свободное время. «Хотелось чем-то руки занять вечером, так как я по своим биологическим ритмам сова», – рассказала сибирячка. Идея нашлась случайно в интернете.
«Как-то на просторах интернета увидела забавные игрушки. Стала изучать, из чего и как они сделаны. Смотрела мастер-классы, а потом купила иглы и шерсть и сваляла свою первую игрушку – мышку», – вспоминает она.
Та самая первая мышка, которая сегодня кажется ей неказистой, хранится у мастерицы до сих пор.
Сейчас Оксана работает в технике скульптурного валяния, уплотняя шерсть специальной иглой с зазубринами.
«По ощущениям это похоже на лепку из глины», – объясняет она. Идеи приходят спонтанно или рождаются под впечатлением от работ других мастеров. Особенность ее творчества в том, что игрушки никогда не бывают одинаковыми.
«Никогда не будут одинаковые мордахи, всегда чем-то отличаются, у каждой свой характер», – говорит Оксана.
Наибольшую радость ей приносит реакция людей. «Приятно, когда взрослые с умилением тискают какую-нибудь зверюшку. Столько положительных эмоций от этого!» – делится она. Особенно запомнился случай, когда мужчина купил пару котов в подарок жене на 20-летнюю годовщину свадьбы.
В канун Нового года с продажи игрушек мастерица зарабатывает около 10 тысяч рублей, но подчеркивает, что это не главное.
«Самое главное – это улыбки покупателей и то, что я могу заниматься любимым делом», – говорит Оксана. «Валяние – это творчество, от которого отдыхает душа».
то, что на фото - ужасно и бесталанно. получше есть изделия? не кустарщина а действительно интересные работы, чтобы "вау!" было??! а то даже стыдно...поделки школьницы пятиклашки