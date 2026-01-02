Сибирячка из Искитима создает уникальные игрушки из шерсти, даруя радость покупателям

К своему хобби Оксана пришла после того, как дети выросли и появилось свободное время

Игрушки из шерсти / Фото: предоставлено Оксаной

Жительница Искитима Оксана Соломко уже шесть лет занимается валянием уникальных игрушек из шерсти, создавая котов, собак, интерьерные композиции и символы наступающего года. Для 52-летней мастерицы главное в этом деле – не заработок, а эмоции людей, которые берут ее работы в руки, пишет "КП-Новосибирск".

К своему хобби Оксана пришла после того, как дети выросли и появилось свободное время. «Хотелось чем-то руки занять вечером, так как я по своим биологическим ритмам сова», – рассказала сибирячка. Идея нашлась случайно в интернете.

«Как-то на просторах интернета увидела забавные игрушки. Стала изучать, из чего и как они сделаны. Смотрела мастер-классы, а потом купила иглы и шерсть и сваляла свою первую игрушку – мышку», – вспоминает она.

Та самая первая мышка, которая сегодня кажется ей неказистой, хранится у мастерицы до сих пор.

Сейчас Оксана работает в технике скульптурного валяния, уплотняя шерсть специальной иглой с зазубринами.

«По ощущениям это похоже на лепку из глины», – объясняет она. Идеи приходят спонтанно или рождаются под впечатлением от работ других мастеров. Особенность ее творчества в том, что игрушки никогда не бывают одинаковыми.

«Никогда не будут одинаковые мордахи, всегда чем-то отличаются, у каждой свой характер», – говорит Оксана.

Наибольшую радость ей приносит реакция людей. «Приятно, когда взрослые с умилением тискают какую-нибудь зверюшку. Столько положительных эмоций от этого!» – делится она. Особенно запомнился случай, когда мужчина купил пару котов в подарок жене на 20-летнюю годовщину свадьбы.

В канун Нового года с продажи игрушек мастерица зарабатывает около 10 тысяч рублей, но подчеркивает, что это не главное.