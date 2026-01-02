Россиянам предлагают подработку в новогодние каникулы с зарплатой до 200 тысяч рублей

Наиболее высокооплачиваемой является вакансия инструктора по горным лыжам

02 января 2026, 18:30, ИА Амител

Лыжи, инструктор / Фото: из архива amic.ru

В период новогодних каникул на российских сервисах по поиску работы появились высокооплачиваемые вакансии для подработки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформ "Работа.ру" и "Подработка", предлагаемый доход составляет от 70 до 200 тысяч рублей.

Наиболее высокооплачиваемой является вакансия инструктора по горным лыжам на Сахалине, где обещают зарплату до 200 тысяч рублей. В Тамбове курьерам за развоз продуктов и товаров первой необходимости по четыре часа в день предлагают до 160 тысяч рублей.

В Сочи требуются упаковщики десертов с заработной платой до 128 тысяч рублей. В Москве набирают детских аниматоров с возможным обучением и оплатой до 80 тысяч рублей.

В Казани продавцу-кассиру в магазине пиротехники, в чьи обязанности входит консультация покупателей, приемка и инвентаризация товара, готовы платить до 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что зарплата у курьеров в России за год увеличилась. В среднем она составила 146 тыс. рублей.