НОВОСТИЭкономика

Россиянам предлагают подработку в новогодние каникулы с зарплатой до 200 тысяч рублей

Наиболее высокооплачиваемой является вакансия инструктора по горным лыжам

02 января 2026, 18:30, ИА Амител

Лыжи, инструктор / Фото: из архива amic.ru
Лыжи, инструктор / Фото: из архива amic.ru

В период новогодних каникул на российских сервисах по поиску работы появились высокооплачиваемые вакансии для подработки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформ "Работа.ру" и "Подработка", предлагаемый доход составляет от 70 до 200 тысяч рублей.

Наиболее высокооплачиваемой является вакансия инструктора по горным лыжам на Сахалине, где обещают зарплату до 200 тысяч рублей. В Тамбове курьерам за развоз продуктов и товаров первой необходимости по четыре часа в день предлагают до 160 тысяч рублей.

В Сочи требуются упаковщики десертов с заработной платой до 128 тысяч рублей. В Москве набирают детских аниматоров с возможным обучением и оплатой до 80 тысяч рублей.

В Казани продавцу-кассиру в магазине пиротехники, в чьи обязанности входит консультация покупателей, приемка и инвентаризация товара, готовы платить до 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что зарплата у курьеров в России за год увеличилась. В среднем она составила 146 тыс. рублей.

Деньги / Фото: amic.ru

Стало известно, кому положена 13-я зарплата в 2026 году

По сути, это будет ранняя выплата за январь в декабре
НОВОСТИОбщество

Экономика Россия Работа зарплаты

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

19:00:28 02-01-2026

/В Тамбове курьерам за развоз продуктов и товаров первой необходимости по четыре часа в день предлагают до 160 тысяч рублей/
Ключевое слово ДО!!!
100 рублей тоже до 160 тысяч

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:05:26 02-01-2026

В Барнауле есть нечто подобное? Посуду пойду мыть.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:26 02-01-2026

Сказки это... Нет таких зарплат.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:29 03-01-2026

Предлагать можно что угодно, если это не перечит уголовному кодексу, но вот исполнять же не обязательно обещанное..

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров