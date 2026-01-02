В Новосибирске пьяные экс-ученики напали на школьного директора на новогоднем празднике

Нападением заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

02 января 2026, 14:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Расследованием инцидента в одной из школ Новосибирска, где во время новогоднего мероприятия на директора учебного заведения напали пьяные бывшие ученики, заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 2 января сообщил Информационный центр СКР.

По данным следствия, происшествие произошло 29 декабря. На праздник в школу пришли несколько отчисленных ранее учеников, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда охранник и директор попытались унять дебоширов, один из нападавших нанес удар руководителю образовательного учреждения.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту проводится процессуальная проверка по ст. 213 УК ("Хулиганство")», – сообщили в телеграм-канале СУ СКР по Новосибирской области.

Как уточняется, доклад о случившемся от руководителя регионального управления Евгения Долгалева потребовал лично Александр Бастрыкин.

Ранее в Рубцовске следователи возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка в городской школе № 15. Видеозапись, на которой видно, как школьники избивают восьмиклассника, попала в социальные сети, после чего ею заинтересовались правоохранительные органы.