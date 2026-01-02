В Новосибирске пьяные экс-ученики напали на школьного директора на новогоднем празднике
Нападением заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
02 января 2026, 14:30, ИА Амител
Расследованием инцидента в одной из школ Новосибирска, где во время новогоднего мероприятия на директора учебного заведения напали пьяные бывшие ученики, заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 2 января сообщил Информационный центр СКР.
По данным следствия, происшествие произошло 29 декабря. На праздник в школу пришли несколько отчисленных ранее учеников, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда охранник и директор попытались унять дебоширов, один из нападавших нанес удар руководителю образовательного учреждения.
«Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту проводится процессуальная проверка по ст. 213 УК ("Хулиганство")», – сообщили в телеграм-канале СУ СКР по Новосибирской области.
Как уточняется, доклад о случившемся от руководителя регионального управления Евгения Долгалева потребовал лично Александр Бастрыкин.
Ранее в Рубцовске следователи возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка в городской школе № 15. Видеозапись, на которой видно, как школьники избивают восьмиклассника, попала в социальные сети, после чего ею заинтересовались правоохранительные органы.
14:52:38 02-01-2026
И что ж яжмамки малолетних алкашей опять скажут? Что деточка не осознавала последствий своих действий?
15:12:03 02-01-2026
Пусть Бастрыкин теперь разбирается с директором, как он так воспитал детей?
17:46:19 02-01-2026
Директор их не воспитывал. Их родили и вырастили дебилами мамы с папами. И не надо вешать свои проблемы на других.
18:01:12 02-01-2026
гость (17:46:19 02-01-2026) Директор их не воспитывал. Их родили и вырастили дебилами ма... Учитель пения?
23:56:52 06-01-2026
Гость (18:01:12 02-01-2026) Учитель пения?... Тест IQ у вас сколько? Ну если знаете, что это.
00:39:59 05-01-2026
а в престижной школе одной после экзаменов 11-классник передознулся и умер. и кто виноват..? мамы-и-папы или директор пресловутый: вот и гадайте, умники