В Новосибирске пьяные экс-ученики напали на школьного директора на новогоднем празднике

Нападением заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

02 января 2026, 14:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Расследованием инцидента в одной из школ Новосибирска, где во время новогоднего мероприятия на директора учебного заведения напали пьяные бывшие ученики, заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 2 января сообщил Информационный центр СКР.

По данным следствия, происшествие произошло 29 декабря. На праздник в школу пришли несколько отчисленных ранее учеников, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда охранник и директор попытались унять дебоширов, один из нападавших нанес удар руководителю образовательного учреждения.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту проводится процессуальная проверка по ст. 213 УК ("Хулиганство")», – сообщили в телеграм-канале СУ СКР по Новосибирской области.

Как уточняется, доклад о случившемся от руководителя регионального управления Евгения Долгалева потребовал лично Александр Бастрыкин.

Ранее в Рубцовске следователи возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка в городской школе № 15. Видеозапись, на которой видно, как школьники избивают восьмиклассника, попала в социальные сети, после чего ею заинтересовались правоохранительные органы.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:52:38 02-01-2026

И что ж яжмамки малолетних алкашей опять скажут? Что деточка не осознавала последствий своих действий?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:03 02-01-2026

Пусть Бастрыкин теперь разбирается с директором, как он так воспитал детей?

  -36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:46:19 02-01-2026

Директор их не воспитывал. Их родили и вырастили дебилами мамы с папами. И не надо вешать свои проблемы на других.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:01:12 02-01-2026

гость (17:46:19 02-01-2026) Директор их не воспитывал. Их родили и вырастили дебилами ма... Учитель пения?

  -33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вообще не учитель

23:56:52 06-01-2026

Гость (18:01:12 02-01-2026) Учитель пения?... Тест IQ у вас сколько? Ну если знаете, что это.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:39:59 05-01-2026

а в престижной школе одной после экзаменов 11-классник передознулся и умер. и кто виноват..? мамы-и-папы или директор пресловутый: вот и гадайте, умники

  -16 Нравится
Ответить
