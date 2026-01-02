Диетолог рассказал, сколько можно хранить новогодние салаты

Салаты нужно готовить непосредственно перед тем, как они будут съедены

02 января 2026, 17:30, ИА Амител

Салат "Мимоза" / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков дал рекомендации по безопасному хранению салатов, оставшихся после новогоднего застолья. По его словам, главное правило – готовить салаты непосредственно перед употреблением, а оставшиеся съедать как можно быстрее.

«Есть золотое правило: салаты нужно готовить непосредственно перед тем, как они будут съедены. Гипотетически срок их хранения составляет около 12 часов, но важно помнить: если мы говорим о пользе овощей, то с каждым часом она снижается», – отметил Поляков в интервью aif.ru.

Диетолог подчеркнул, что основная опасность длительного хранения – риск бактериального заражения.

«Чем дольше стоит салат, тем выше вероятность получить кишечное расстройство или отравление. Поэтому в идеале салат должен быть съеден сразу», – объяснил специалист.

«Если же был приготовлен большой объем салата, то его все равно желательно съесть в течение 12 часов. Например, салат, приготовленный в девять-десять вечера, можно доесть в девять утра следующего дня. Дольше хранить его не рекомендуется даже в холодильнике», – подытожил Антон Поляков.

