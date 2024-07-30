Мужчина утонул в озере в Алтайском крае
Тело из воды достали очевидцы
30 июля 2024, 09:14, ИА Амител
Озеро / Источник фото: unsplash.com
Мужчина утонул в Петропавловском районе Алтайского края, сообщили в МЧС.
Инцидент случился вечером 29 июля на озере вблизи села Камышенка.
Тело погибшего из воды достали очевидцы. Как отметили спасатели, причиной трагедии стало купание в несанкционированном месте.
В тот же день при схожих обстоятельствах погиб мужчина в Бийске.
В ведомстве напомнили, что дикие пляжи опасны обрывами дна, омутами, стремнинами, сильным течением, а также наличием на дне камней, ям, зарослей, мусора и травы. Безопаснее всего купаться на официально открытых пляжах.
09:35:43 30-07-2024
"дикие пляжи опасны обрывами дна, омутами, стремнинами, сильным течением, а также наличием на дне камней, ям, зарослей, мусора и травы. Безопаснее всего купаться на официально открытых пляжах." Был на выходных на городском пляже. Буйки плавают возле берега, как попало, и то местами отсутствуют. Дно с мусором, палками, травой. Ямы! Шаг в сторону и дна нет! Спасатель присутствует для вида, занят своими делами, на купающихся внимания особо не обращает. Кабинки для переодевания рассчитаны на людей от 170см и выше, ребенка переодеть не возможно (извращенцы видно проектировали). Не хочет ли администрация проверить состояние и безопасность пляжа?
09:49:46 30-07-2024
Гость (09:35:43 30-07-2024) "дикие пляжи опасны обрывами дна, омутами, стремнинами, силь... А чё его проверять то? Там уже есть два утопленника, за нынешнее лето. На каких из диких пляжей больше людей утонуло нынче?
10:51:35 30-07-2024
Гость (09:35:43 30-07-2024) "дикие пляжи опасны обрывами дна, омутами, стремнинами, силь... И еще запах дохлятины на входе. Может быть они по ночам на дохлую собаку раков ловят?
10:04:52 30-07-2024
"Утонуть" можно и дома в ванне
10:12:05 30-07-2024
Гость (10:04:52 30-07-2024) "Утонуть" можно и дома в ванне... Вы спасатель с городского пляжа ?
10:17:26 30-07-2024
Гость (10:12:05 30-07-2024) Вы спасатель с городского пляжа ?... В огороде бузина, а в Киеве дядька.
10:30:30 30-07-2024
Синька - зло. А купаться на Оби и прочих местных говно-речках и говно-озерцах - это стыдоба. Уж лучше в бассейне с хлорированной и сменяемой водой.
11:21:16 30-07-2024
Гость (10:30:30 30-07-2024) Синька - зло. А купаться на Оби и прочих местных говно-речка... Тем, кто купается в Оби - им норм.
12:35:38 30-07-2024
Гость (10:30:30 30-07-2024) Синька - зло. А купаться на Оби и прочих местных говно-речка...
Ой, посмотрите цаца кака!!!
11:41:48 30-07-2024
Интересно, а где в Петропавловском районе края имеется санкционированное (не дикое) место для безопасного купания? Может МЧС скажет?