Мужчина утонул в озере в Алтайском крае

Тело из воды достали очевидцы

30 июля 2024, 09:14, ИА Амител

Озеро / Источник фото: unsplash.com

Мужчина утонул в Петропавловском районе Алтайского края, сообщили в МЧС.

Инцидент случился вечером 29 июля на озере вблизи села Камышенка.

Тело погибшего из воды достали очевидцы. Как отметили спасатели, причиной трагедии стало купание в несанкционированном месте.

В тот же день при схожих обстоятельствах погиб мужчина в Бийске.

В ведомстве напомнили, что дикие пляжи опасны обрывами дна, омутами, стремнинами, сильным течением, а также наличием на дне камней, ям, зарослей, мусора и травы. Безопаснее всего купаться на официально открытых пляжах.