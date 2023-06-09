Путин: ядерное оружие разместят в Белоруссии после 7-8 июля

Все идет по плану, отметил российский президент

09 июня 2023, 20:40, ИА Амител

Кадр из видео: ТАСС

Президент России Владимир Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля. Об этом глава государства заявил на встрече с Александром Лукашенко.

"7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно", – цитирует Путина ТАСС.

Говоря о вопросах безопасности, российский лидер отметил, что "в целом ситуация стабильная". "Я бы даже сказал, хорошая. Мы уверенно взаимодействуем в этой сфере", – отметил он.

Напомним, Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия на территорию Белоруссии еще в конце мая.