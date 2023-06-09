Путин: ядерное оружие разместят в Белоруссии после 7-8 июля
Все идет по плану, отметил российский президент
09 июня 2023, 20:40, ИА Амител
Президент России Владимир Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля. Об этом глава государства заявил на встрече с Александром Лукашенко.
"7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно", – цитирует Путина ТАСС.
Говоря о вопросах безопасности, российский лидер отметил, что "в целом ситуация стабильная". "Я бы даже сказал, хорошая. Мы уверенно взаимодействуем в этой сфере", – отметил он.
Напомним, Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия на территорию Белоруссии еще в конце мая.
21:05:37 09-06-2023
Зачем нам такой мир,в котором не будет России.А вот без европы мы проживём.
00:32:41 10-06-2023
Кто-нибудь может объяснить зачем?
08:37:45 10-06-2023
Гость (00:32:41 10-06-2023) Кто-нибудь может объяснить зачем?... Европа поставляет украине технику, вооружение,ракеты и боеприпасы чтобы ви настоящее время побольше погибало российских солдат.Вам,зная это, будет жалко впоследствии принимать что сами европейцы погибают, от ядерных бомб в том числе?Зачем европейцы способствуют убийству русских ?Можете объяснить?Они думают что за это им ничего не будет?А как насчёт смены розы ветров?У европейцев совсем мозги от жира заплыли?
13:06:55 10-06-2023
Гость (08:37:45 10-06-2023) Европа поставляет украине технику, вооружение,ракеты и боепр... А по существу есть что сказать? Не надо пересказывать телевизор.
18:41:09 10-06-2023
Гость (13:06:55 10-06-2023) А по существу есть что сказать? Не надо пересказывать телеви... Ну так ты зачем спрашиваешь, если и так все знаешь?
17:17:48 10-06-2023
Гость (00:32:41 10-06-2023) Кто-нибудь может объяснить зачем?... А зачем НАТО размещает свои базы под боком у России? Вы ЭТИМ вопросом не задаётесь?
08:56:29 10-06-2023
Недавно ходорковский сказал в одной европейской тусовке, что проведение на украине СВО-это ошибка Путина.То есть предпринимание шагов по безопасности страны-это ошибка президента(личного врага ходорковского).И тогда последние действия европы,которые ведут к военной эскалации-это безошибочная политика военного блока нато.И приближение его к самым границам РФ,это то что надо свободному и демократичному миру,этому цветущему саду.Вопрос:зачем военный блок нато вплотную приблизился к российской границе и проводит военные учения?Зачем военным кораблям заокеанским сша и далёкой англии плавать на Чёрном море.У них для этого достаточно морей и берегов рядом с их территорией.
23:24:28 10-06-2023
Гость (08:56:29 10-06-2023) Недавно ходорковский сказал в одной европейской тусовке, что... Но ведь и наши подлодки ходят возле берегов США
05:53:47 11-06-2023
Гость (23:24:28 10-06-2023) Но ведь и наши подлодки ходят возле берегов США... Поэтому сша и англия должны хозяйничать на Чёрном море?А размещение 400 военных баз нато вокруг России,это потому что тоже подлодки?У вас мозг с детства что-то не очень развился...
09:07:00 10-06-2023
Ох и нанюхаются пепла эти европейцы.
17:18:51 10-06-2023
Гость (09:07:00 10-06-2023) Ох и нанюхаются пепла эти европейцы.... Лучше без этого обойтись. Но припугнуть их стоит.
10:13:30 10-06-2023
Понты дороже денег
12:24:13 10-06-2023
Гость (10:13:30 10-06-2023) Понты дороже денег ... Не говорите :одни понты,нет чтобы сразу жахнуть.
06:33:19 11-06-2023
Интересно,а пасущиеся на лугах европы обыкновенные овечки целиком и полностью одобряют политику своих пастушков?Одобряют потому что им жратва нравится?
16:56:01 11-06-2023
а потом оно "нечаянно сработает"