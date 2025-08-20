Стадионы, лыжные базы и бассейны. Какие спортивные объекты построят на Алтае

На строительство из краевого бюджета направили сотни миллионов рублей

20 августа 2025, 08:25, Вячеслав Кондаков

Баскетбольное кольцо / Фото: amic.ru

Строительство и реконструкция сразу нескольких крупных спортивных объектов идет полным ходом в городах и районах Алтайского края. Приводят их в порядок на средства краевого бюджета при поддержке правительства региона. С 2019 по 2024 год в рамках проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" на развитие инфраструктуры региона направили около 1,2 миллиарда рублей. Это позволило увеличить долю жителей края, систематически занимающихся физической культурой. Ежегодно из бюджета Алтайского края на спортивные объекты выделяют сотни миллионов рублей. Рассказываем, какие важные комплексы и где появятся в ближайшее время в нашем регионе.

Спорткомплексы в Целинном районе

Два крупных объекта строят в селе Бочкари Целинного района. Там появится современная лыжная база. На ее строительство из федерального, краевого и местного бюджетов предусмотрено около 117 миллионов рублей. Предполагаются вложения частного инвестора. Работы стартовали в мае и должны завершиться летом 2026-го.

По проекту в Бочкарях появится современная лыжная база, которая сможет принимать соревнования краевого уровня. Внутри спортивного объекта сделают раздевалки на 40 человек с душевыми и санузлами, кабинет врача, буфет на 12 персон, место для хранения лыж, комнату проката, а также административные и вспомогательные помещения. Для посетителей рядом с базой разместят парковку, а также выполнят благоустройство территории: установят скамьи и урны, засеют газон и уложат растительный грунт.

Соревнования по летнему биатлону/Фото: amic.ru

Другой важный объект – центральный стадион в селе Бочкари. На его ремонт из различных источников бюджета предусмотрено 112 миллионов рублей. Все работы пройдут в два этапа. На стадионе сделают резино-полимерное покрытие футбольного поля и беговой дорожки, установят трибуны. Также планируется построить площадку для пляжного волейбола. Согласно информации краевого Минспорта, все работы намерены завершить осенью 2026 года.

Наконец, в самом селе Целинном идет строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом. Двухэтажное здание СК построят по адресу улица Кленовая, 17. Его общая площадь составит около 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри здания разместят два спортивных зала, душевые, раздевалки и другие административные помещения. На возведение важного не только для района, но и всего края объекта, предусмотрено около 155 миллионов рублей. Сдать спорткомплекс должны в самом конце года.

В селе Дружба начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью почти 113 миллионов рублей.

Умная площадка

В Алтайском крае с 2023 года возводят специальные интерактивные площадки для занятий спортом. По сути, это стадионы, которые могут включать мини футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также уличные тренажеры. Такие объекты уже построили в Барнауле, Рубцовске и Первомайском районе.

В 2024 году по федеральному проекту "Бизнес-спринт" (Я выбираю спорт)" в село Красногорское поставлено оборудование для создания умной площадки – это модульное сооружение универсального спортзала. Эксперты уверены, аналогов такого объекта в Алтайском крае практически нет. Только на покупку оборудования направили 103 миллиона рублей. Около 78 миллионов из них – средства федерального бюджета. Общая площадь объекта составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Внутри комплекса разместят спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и гандболом. В общей сложности на возведение уникального для Алтайского края объекта выделено более 170 миллионов рублей. Открытие запланировано на октябрь. В будущем подобные умные спортобъекты могут возводить и в других районах края.

Модульный бассейн в Бийске

Также в рамках этой программы во втором по численности городе края в районе Зеленого Клина строят современный модульный бассейн. Сооружение общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров разместят внутри жилого квартала. На строительство бассейна предусмотрено порядка 370 миллионов рублей – 300 млн из них выделены федеральным бюджетом на покупку и монтаж оборудования. Сейчас ведется подготовка основания для размещения бассейна.

Какие еще спортивные объекты строят и ремонтируют на Алтае?

Кроме того, несколько важных объектов капитально отремонтированы в ряде муниципалитетов региона. За краевые средства в селе Благовещенка реконструировали плоскостные сооружения стадиона "Олимпийский", где в 2026 году пройдет краевая сельская Олимпиада. На обновление объекта выделили около 55 миллионов рублей. В Ребрихинском районе также обновили главную спортивную арену – стадион "Старт". На его капремонт, который завершили к летней Олимпиаде, направили почти 100 миллионов рублей.

Четыре спортивных объекта ремонтируют в Троицком районе к зимней Олимпиаде сельских спортсменов: здание МБУ ДО "Старт", здание спортзала "Факел", хоккейную коробку МБУДО спортивная школа "Старт" и павильон стадиона. В общей сложности на эти цели из краевого бюджета направили более 20 миллионов рублей.

В Барнауле в этом году осенью закончат ремонтировать помещения здания общежития Алтайского училища олимпийского резерва на улице Тимуровской. Работы обойдутся почти в 21 миллион рублей.