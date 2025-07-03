Алтайские пасечники бьют тревогу из-за фальсифицированного меда
Подделки, разбавленные сахаром, все чаще встречаются на маркетплейсах
03 июля 2025, 08:00, ИА Амител
Чуть меньше года назад в России вступил в силу закон, который установил конкретные требования к продукту под названием "мед". Производители жалуются, что под видом натурпродукта на маркетплейсах продается разбавленная сахаром субстанция. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, по оценке специалистов, килограмм натурального меда стоит в районе тысячи рублей, а цена разбавленного сахаром продукта – меньше втрое. Жалобы, отправляемые площадкам, не работают.
Как отметил директор компании "Етрейд" Кирилл Вербицкий, его компания делала контрольные закупки и сдавала продукт на анализы. Эксперты подтверждали — мед действительно разбавлен сахаром.
"Соответственно, это все удешевляет продукт.Когда видим, что что-то продаётся на грани себестоимости, мы понимаем, что это не может быть медом", — подчеркнул он.
Ozon комментировать претензии отказался, а в пресс-службе WB заверили, что площадка сама тщательно проверяет сертификаты соответствия и прочую необходимую документацию, оперативно реагирует на жалобы и в случае чего блокирует карточки с фальсификатом. Проблема в другом: недобросовестный продавец может начать торговать партией оригинального товара и предоставить настоящие документы, а продолжить торговать уже иным продуктом.
Как сообщил директор Союза электронной торговли, член Общественного совета при ФАС России Георгий Багирян, поймать недобросовестного продавца можно через общественные организации
"Направляем от себя уже обращения в Роспотребнадзор, Росздравнадзор, в Росаккредитацию, предоставляем необходимую информацию, которая позволит компетентным органам власти провести проверку и, в случае выявления нарушений, признать те или иные разрешительные документации недействительными", — сказал эксперт.
Алтайский кооператив "Пасеки Сибири" сегодня хочет вернуться в онлайн-торговлю после перерыва. Подтверждают – фальсификата много, однако Роспотребнадзор следит прежде всего за показателями безопасности продукта, а разбавленный сахаром мед опасным назвать сложно. Как заявила глава предприятия Маргарита Прохорова, в борьбу с подделками первым должно включаться государство в рамках стратегии развития пчеловодства в стране – у онлайн-площадок для этого "руки коротки".
"Маркетплейс пытается решить эту проблему "Меркурием", тем, что они сейчас делают вектор на производителей продукции – сейчас у них серьезно уменьшается количество перекупщиков. Если ты производитель и у тебя свой оригинальный бренд, поставлять напрямую выгоднее, чем тем, кто просто закупает товар на стороне и пытается его продать. Но по большому счету, производитель натуральной продукции и производитель фальсифицированной продукции-меда — оба производители. Поэтому глобально это вопрос маркетплейс не решит. Нужно покупать продукцию у проверенных поставщиков, знать их, чтобы они о себе говорили и показывали результаты лабораторных исследований", — сказала она.
Производителям меда, как и любому бизнесу, сегодня не уйти от электронных площадок. Совет предпринимателей один – смотреть дальше карточек товары. Достаточно хотя бы вчитаться в детали на страничках бизнеса в соцсетях. Программа максимум – приехать на пасеку, чтобы пчелы точно были правильными.
08:06:58 03-07-2025
Самое ужасное,это когда растапливают прошлогодний мед.При нагревании мед превращается в яд.
Берите мед только у проверенных людей или у пасечников напрямую!
Мы один раз взяли недорогой мед с Горного Алтая. Фляга меда скисла.
08:37:00 03-07-2025
Гость (08:06:58 03-07-2025) Самое ужасное,это когда растапливают прошлогодний мед.При на...
А зачем брать мед флягами?
08:54:07 03-07-2025
Гость (08:37:00 03-07-2025) А зачем брать мед флягами? ... Мы очень много меда едим. Покупаем несколько кубко потому что оптом дешевле. Флягу меда за год съедает точно.
09:28:22 03-07-2025
Гость (08:54:07 03-07-2025) Мы очень много меда едим. Покупаем несколько кубко потому чт... Так и до биабета недалеко.
10:35:32 03-07-2025
Гость (08:54:07 03-07-2025) Мы очень много меда едим. Покупаем несколько кубко потому чт... Не слиплось?
11:11:29 03-07-2025
Гость (08:54:07 03-07-2025) Мы очень много меда едим. Покупаем несколько кубко потому чт... есть много сладкого вредно=диабет, ожирение, гиперхолестеринемия, аллергия, рефлекс-гастрит. Всё должно быть в меру!!!
09:23:41 03-07-2025
Гость (08:06:58 03-07-2025) Самое ужасное,это когда растапливают прошлогодний мед.При на... это был некачественный мёд повышенной влажности
11:19:11 03-07-2025
Гость (08:06:58 03-07-2025) Самое ужасное,это когда растапливают прошлогодний мед.При на... фляга меда?! ужас, пожалейте себя, это же просто сахара
22:11:55 03-07-2025
Элен без ребят (11:19:11 03-07-2025) фляга меда?! ужас, пожалейте себя, это же просто сахара... Пожалейте ага сахар жрите. В чем ужас то, на семью из 5 например человек вполне норм.
21:58:40 03-07-2025
Гость (08:06:58 03-07-2025) Самое ужасное,это когда растапливают прошлогодний мед.При на... Зависит от температуры нагрева. А есть знатоки которым нужен жидкий (значит настоящий это они так думают почему-то) ну хосподя просят нате трескайте жидкий)))) Флягу, да хоть 10. Голубой незабудковый, да не вопрос.
08:15:45 03-07-2025
Натуральный и качественный мед не может быть дешёвым. Хотите есть сахарный сироп с химикатами, берите по скидкам, берите за копейки)))
Читайте отзывы на Авито. Внимательно читайте объявление, сколько по времени человек торгует медом.
09:42:25 03-07-2025
Гость (08:15:45 03-07-2025) Натуральный и качественный мед не может быть дешёвым. Хотите... Почему не может быть дешёвым? Выставил в конце весны ульи, потом приехал мед накачал, о каких затратах идёт речь? Ульи, рамки не нужно покупать каждый год.
10:45:21 03-07-2025
Гость (09:42:25 03-07-2025) Почему не может быть дешёвым? Выставил в конце весны ульи, п... А Вы батенька видать далеки от науки пчеловодства ,я три года после смерти тестя занимался этим делом ,а потом все отдал пчеловоду ,только один пример ,после зимовки все семьи нужно пересадить в чистый улей ,а для этого улей нужно полностью очистить и обжечь от инфекции ,а все лето около них топчишся , никуда не уедеш ,это адский труд ,плюс на жаре , несколько раз меняеш места ,попробуй ,тогда и мнение измениш .
21:51:49 03-07-2025
Гость (10:45:21 03-07-2025) А Вы батенька видать далеки от науки пчеловодства ,я три год... Чел не в теме не поймет, у таких и овощи сами растут, и поросята сами из себя колбасу делают, главнА улей выставить а там пчелы налетят меда ранней весной подснежникового натащаааттт.
08:34:46 03-07-2025
Натуральный и качественный мед не может быть дешёвым.------ вот сами его и ешьте.
08:42:31 03-07-2025
С бетоном та же беда. Так называемые маркетологи продвигают а интернете объявления жуликов, в поисковых системах и на Авито. Нормальные производители не сильно высоко, т.к. у них цена на 500 руб за куб да больше. Секрет прост, жулики грузят самую низкую марку бетона (цемента поменьше) и везут за любую другую. И по объёму недогружают минимум 0,2м3 с машины (уже минимум 1000+ за воздух). Чтобы купить бетон тоже лучше приехать лично на завод. Либо точно знать у кого берёшь, по рекомендации.
Где мёд купить могу подсказать. Просто нельзя в комментариях публиковать подобие рекламы. Мне в принципе самому без разницы. Родственники жены возле Бийска разводят пчёл, отправляют. Кому интересно если, отпишитесь. Подумаю как дать контакт.
09:05:18 03-07-2025
Гость (08:42:31 03-07-2025) С бетоном та же беда. Так называемые маркетологи продвигают ... Про колбасу чё знаешь ?
09:14:55 03-07-2025
Гость (09:05:18 03-07-2025) Про колбасу чё знаешь ?... кака.
фу!
19:24:29 04-07-2025
Гость (09:05:18 03-07-2025) Про колбасу чё знаешь ?... Брюкке была хорошая. Сейчас не знаю, давно не брал. Но по-прежнему дорогая, уже меньше подозрений вызывает.
А если прям вообще надо наверняка. Недавно впервые сделал сам.
Кусок проверенной крестьянской говядины, целиком в соль крупного помола на 3 дня и в холодильник. Рассол кровяной сливать. Потом под проточной водой не менее 3 часов выдеражать.
Для страховки от паразитов, а лучше обязательно, смешать крупную соль с нитритной пополам. Нитритную можно найти в спецмагазинах или всё тех же маркет-плейсах. Нитритная должна быть 0,8% по идее. В чистом виде целиком это отрава.
Можно потом чем-то придавить и полежала чтобы (прессование).
Затем мажешь специями: я брал чёрный и красный перец, паприка, хмели-сунели или прованские травы, молотый чеснок. Добавляешь масло растительного или оливкое масло, затем воду или красное, наводишь консистенцию эту. Обмазываешь кусок говядины. и вывешиваешь к примеру на балкон. 10-14 дней. Получается что-то типа бастурмы.
Если вывешиваешь на улице, то обязательно в обмазку добавлять пажитник (чаман, уцхо-сунели), он отпугивает насекомых
Мясо получится красивого ярко-красного цвета.
Такой продукт стоит 2500-3000 за 1 кг.
Мясо в чистом виде стоит 1000-1200 за кг, усыхает на 30-40%. Прикидывайте сами себестоимость.
12:16:22 03-07-2025
Гость (08:42:31 03-07-2025) С бетоном та же беда. Так называемые маркетологи продвигают ... да кому он нужен ваш мед ешьте сами
08:56:38 03-07-2025
У нас одни продавцы, да "делаши" остались. Барыги одним словом. Каждый знает где чего продать-купить. Люди очнитесь.
08:59:13 03-07-2025
Зачем вообще нужен этот мед? Максимум в выпечку добавить. Не брать его и все дела.
13:53:37 03-07-2025
Гость (08:59:13 03-07-2025) Зачем вообще нужен этот мед? Максимум в выпечку добавить. Не... Да он в выпечке весь вкус отбивает! Фу, короче.
17:39:13 03-07-2025
Гость (08:59:13 03-07-2025) Зачем вообще нужен этот мед? Максимум в выпечку добавить. Не...
В выпечке это уже не мёд, ферменты разрушаются выше 40 °С , соответственно, пользы от такого мёда как от обычной глюкозы с фруктозой.
09:22:28 03-07-2025
Некомпетентные мнения экспертов, натуральный мёд уже давно купажируют с ферментированными глюкозо-фруктозными сиропами, а не сахаром! Для того чтобы производить этот кондитерский продукт под "натуральный мёд" необходимо иметь дорогое оборудование и этим занимаются только переработчики поставляющие фальсификат в торговые сети и поставляющие суррогат ярмаркам-гастролёрам. Но с ними мы успешно боремся, выигрываем судебные споры и с поддержкой Россельхознадзора на основе многолетнего опыта закрываем торговлю ярмарок гастролёров. Руководитель кооператива не знает прописных норм согласно ГОСТов, даёт просто некомпетентное мнение. Подготовлено ещё ряд инструментов на основе нормативных актов и инструментов борьбы с фальсификатом и контрафактом!
09:40:24 03-07-2025
Какая там сильно себестоимость меда, пчелкам зарплату платить не нужно и о какой тысячи идёт речь, натуральный мед можно купить литр за 150-170, да и то он нафиг не нужен, вообще не понимаю зачем раздувают эту истерию с медом.
10:29:40 03-07-2025
Иван (09:40:24 03-07-2025) Какая там сильно себестоимость меда, пчелкам зарплату платит... Тише, не разрушайте пафосную и строго оберегаемую легендами теорию о ценнейшей ценности с трудом добываемого продукта.
10:34:51 03-07-2025
Иван (09:40:24 03-07-2025) Какая там сильно себестоимость меда, пчелкам зарплату платит... Ваня, вы такой Ваня...
10:25:45 03-07-2025
Даже наличие пасеки не гарантирует качественный мед, один бывший сотрудник держит пасеку, а мед на продажу буторит, вот вам и непонятная бадяга, расчет на то ,что продает по литровым банкам.
11:24:33 03-07-2025
гость (10:25:45 03-07-2025) Даже наличие пасеки не гарантирует качественный мед, один бы... Многие пасечники кормят пчел сахарным сиропом. Пчелы его перерабатывают и приносят в улей. А потом этот якобы "мед" идёт на продажу. Разговаривал с одной торговой медом, она приватно сообщила, что "все так делают". Наверняка по факту не все, но, видимо, большинство. Тут, действительно, надо искать пасечников через личные связи, и то, не будет гарантии, авто же свои тайны расскажет?
17:53:00 03-07-2025
Гость (11:24:33 03-07-2025) Многие пасечники кормят пчел сахарным сиропом. Пчелы его пер... вранье, полное
09:50:51 04-07-2025
Гость (11:24:33 03-07-2025) Многие пасечники кормят пчел сахарным сиропом. Пчелы его пер... Глупость людей,не знает границ, возьмём Алтай,у людей по 200 и более ульев.
Находятся в горах, это кто будет возить , разводить с водой тонну сахара.
Им бы свой мёд продать.
Насчёт мёд прокис,да может, свежий,не выдержанный,не запечатанный.
По сути, купили нектар с большим содержанием воды, вот и скис.
А насчёт фляги мёда ,мы троем сьедаем за год,у меня рост 173 вес 74, жена 55 вес рост 165, дочь худенькая.
Дело не в количестве съеденного мёда,а в качестве жизни
Своя пасека три улья.
Хватит, излишки продаём.
Кстати попались на обмане на Алтае.
Так же брали у проверенного пчеловода.
А через месяц он расслоился,тогда я не понимал процесс,
А работа тяжёлая и физически, и затратная.
Кто не в курсе, лучше промолчать.
10:27:50 03-07-2025
Если так - пусть проверяют мед перед продажей и выдают соответсвующие разрешения на продажу.
10:45:24 03-07-2025
пчелкам зарплата не нужна но нужны лекарства, нужны деньги на аренду мест куда ульи вывозить, к тому же нужны средства на зимнюю подкормку, на ремонт ульев, нужна вощина, рамки, спец химия на чистку оборудования итд итп. Кроме того бывает травятся пчелы от соседних удальцов распыляющих химикаты и их либо лечат либо пасеку обновляют
это продаванам которые сахар в воде разведенный с карамельными конфетами расплавленными в подвале размешивают ниче не надо, деньги надо поиметь любой ценой и таких к сожалению сейчас не расстреливают у стенки а надо бы
11:25:01 03-07-2025
мед- бесполезная сладкая фигня, а в больших количествах- вреднее обычного сахара. читаю выше, как некоторые жрут его флягами и дурно становится. мне нравится вкус меда, но пары ложек раз в год хватает, чтобы порадовать вкусовые сосочки. люди, остановитесь, пожалейте себя и близких, которые будут за вами ухаживать, когда вам из- за диабета отрежут ноги.
11:37:11 03-07-2025
Насоздавали миллион разных контролирующих организаций,насадили туда народа,а жулики процветают,и не только на ниве мёда.Куда не кинь ,везде мошенники.Почему за рубежом это всё работает?
11:59:44 03-07-2025
Гость (08:37:00 03-07-2025) А зачем брать мед флягами? ...
Брали не употребления в пищу,но...Прокисший мед все равно пришлось выбросить.
12:25:35 03-07-2025
Насчет бесполезной фигни поиск выдает состав меда - посмотрите там много чего. Кушать на двоих 60 кг меда в год наверное многовато))) Но кто ж любит сладкое ))) Тот же поиск выдает что мед не вызывает диабет ну если его по 3л в день не есть опять же))) Сахар щас вообще везде,и много. Даже если совсем мед не есть и сахар в чистом виде то сахара съедаем все равно много ))) Сахар нужен организму, если его совсем не будет,он его все равно сам вырабатывает)))
15:45:54 03-07-2025
Гость (12:25:35 03-07-2025) Насчет бесполезной фигни поиск выдает состав меда - посмотри... ну есть там чета полезное допустим, но это тоже самое что в кг сахара добавить одну витаминку... уу полезное!
15:47:12 03-07-2025
Гость (12:25:35 03-07-2025) Насчет бесполезной фигни поиск выдает состав меда - посмотри... а теперь посмотрите сколько этого "много чего" в количественном изменении. примерно, в гомеопатическом. а вот сахаров там ого-го сколько и наукой уже давно доказано, что мед- это просто десерт. такой же как тортик.
15:49:16 03-07-2025
Гость (12:25:35 03-07-2025) Насчет бесполезной фигни поиск выдает состав меда - посмотри... сахар организм получает в достаточном количестве из сложных углеводов, в ваш мед - это прямая дорога к диабету. не болейте.
13:54:14 03-07-2025
Кто хочет купить хороший мед никогда не будет покупать пока не попробует, а если человек не разбирается то пусть ест фальсификат, советской власти больше нет теперь самим надо разбираться во всем, качественный продукт не может стоить дёшево.
15:05:12 03-07-2025
да на каких там марктплесах ,если на рынках продают фальсификат ,да и чего хреха таить и дома некоторые лукавят ,накормят пчел сахаром а потом мед продают
11:43:16 04-07-2025
гость (15:05:12 03-07-2025) да на каких там марктплесах ,если на рынках продают фальсифи... Пчел весной подкармливают для того,чтобы они не померли с голоду до начала обильного цветения.
15:59:04 03-07-2025
Года 4 сахар вообще не покупаю - полностью заменил его медом (0,5-1,5 кг в месяц получается). Состояние организма намного улучшилось. А по поводу фальсификата - его много, особенно в розничных сетях. Не может алтайский мед быть жидким зимой, а тем более весной. Он обычно кристаллизуется в сентябре-октябре , а сахарная патока - всегда жидкая. Сами делайте выводы, стоя перед полкой с медах в магазине. Покупать надо мед - когда его попробуешь, лучше в специализированных магазинах, наши вкусовые рецепторы - лучший контролер.
16:24:15 03-07-2025
Гость (15:59:04 03-07-2025) Года 4 сахар вообще не покупаю - полностью заменил его медом... И что вы с ним делаете? Полтороху в месяц съедаете в одного, а раньше сахар ели?)))
18:44:39 03-07-2025
Сейчас очень много подделок. И отдать 1000 за кг подделки не очень то.И еще больше аферистов. У маркетплейса я еще могу средства вернуть,а у недобросовестных продавца нет.
19:44:04 03-07-2025
Скоро всех пчёл потравят и споры закончатся.
06:56:21 04-07-2025
Не читайте всякую чухню. Покупайте мед у меня
06:57:44 04-07-2025
Мед есть во время СВО это барство
11:40:17 04-07-2025
Покупайте натуральный мёд напрямую у пчеловодов. Просите паспорт пасеки. Мы отправляем по городам России транспортными компаниями. В Алтайском крае 3л мёда (~4,5 кг) стоят в среднем 1200 руб. Из-за перекупов цена на мёд низкая ((