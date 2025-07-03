Алтайские пасечники бьют тревогу из-за фальсифицированного меда

Подделки, разбавленные сахаром, все чаще встречаются на маркетплейсах

03 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Алтайский мед на ярмарке / Фото: amic.ru

Чуть меньше года назад в России вступил в силу закон, который установил конкретные требования к продукту под названием "мед". Производители жалуются, что под видом натурпродукта на маркетплейсах продается разбавленная сахаром субстанция. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, по оценке специалистов, килограмм натурального меда стоит в районе тысячи рублей, а цена разбавленного сахаром продукта – меньше втрое. Жалобы, отправляемые площадкам, не работают.

Как отметил директор компании "Етрейд" Кирилл Вербицкий, его компания делала контрольные закупки и сдавала продукт на анализы. Эксперты подтверждали — мед действительно разбавлен сахаром.

"Соответственно, это все удешевляет продукт.Когда видим, что что-то продаётся на грани себестоимости, мы понимаем, что это не может быть медом", — подчеркнул он.

Ozon комментировать претензии отказался, а в пресс-службе WB заверили, что площадка сама тщательно проверяет сертификаты соответствия и прочую необходимую документацию, оперативно реагирует на жалобы и в случае чего блокирует карточки с фальсификатом. Проблема в другом: недобросовестный продавец может начать торговать партией оригинального товара и предоставить настоящие документы, а продолжить торговать уже иным продуктом.

Как сообщил директор Союза электронной торговли, член Общественного совета при ФАС России Георгий Багирян, поймать недобросовестного продавца можно через общественные организации

"Направляем от себя уже обращения в Роспотребнадзор, Росздравнадзор, в Росаккредитацию, предоставляем необходимую информацию, которая позволит компетентным органам власти провести проверку и, в случае выявления нарушений, признать те или иные разрешительные документации недействительными", — сказал эксперт.

Алтайский кооператив "Пасеки Сибири" сегодня хочет вернуться в онлайн-торговлю после перерыва. Подтверждают – фальсификата много, однако Роспотребнадзор следит прежде всего за показателями безопасности продукта, а разбавленный сахаром мед опасным назвать сложно. Как заявила глава предприятия Маргарита Прохорова, в борьбу с подделками первым должно включаться государство в рамках стратегии развития пчеловодства в стране – у онлайн-площадок для этого "руки коротки".

"Маркетплейс пытается решить эту проблему "Меркурием", тем, что они сейчас делают вектор на производителей продукции – сейчас у них серьезно уменьшается количество перекупщиков. Если ты производитель и у тебя свой оригинальный бренд, поставлять напрямую выгоднее, чем тем, кто просто закупает товар на стороне и пытается его продать. Но по большому счету, производитель натуральной продукции и производитель фальсифицированной продукции-меда — оба производители. Поэтому глобально это вопрос маркетплейс не решит. Нужно покупать продукцию у проверенных поставщиков, знать их, чтобы они о себе говорили и показывали результаты лабораторных исследований", — сказала она.

Производителям меда, как и любому бизнесу, сегодня не уйти от электронных площадок. Совет предпринимателей один – смотреть дальше карточек товары. Достаточно хотя бы вчитаться в детали на страничках бизнеса в соцсетях. Программа максимум – приехать на пасеку, чтобы пчелы точно были правильными.