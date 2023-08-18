Несколько светофоров отключат на улице Власихинской в Барнауле

Специалисты будут проводить техническо обслуживание

18 августа 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Несколько светофоров временно отключат на улице Власихинской в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

18 августа с 10 часов до 15 часов не будет работать светофор на пересечении улиц Власихинской и Попова. С 13 до 18 часов отключат регулировку на пересечении Власихинской и Шумакова.

Еще одно отключение проведут 19 августа. С 10 до 15 часов не будет работать светофор на перекрестке Власихинская - Лазурная.

Специалисты будут проводить техническое обслуживание объектов.