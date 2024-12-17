О новом размере МРОТ с 1 января 2025 года напомнили россиянам
Он достигнет 22,4 тыс. рублей
17 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 22,4 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Светлану Бессараб.
"МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6% и достигнет 22 440 рублей", – заявила Бессараб.
Это затронет более 4 млн бюджетников и свыше 1,7 млн работников реального сектора экономики.
Напомним, на сегодняшний день МРОТ в России равен 19 242 рублям. В 2025 году он вырастет на 3,2 тыс. рублей.
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Опять они начнут машины и квартиры скупать, разгоняя инфляцию
09:12:22 17-12-2024
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Гость (09:12:22 17-12-2024) А почему МРОТ на 16.6, а пенсии на 7.3 поднимут?... Пенсионеры и так не знают куда деньги девать, только и ждут когда мошенники позвонят, чтобы перевести деньги на безопасный счёт
10:07:50 17-12-2024
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мне так здорово потрудиться надо, а они - один за другим, да снова, и опять...
10:16:11 17-12-2024
А где МРОТ пенсионера?
10:24:06 17-12-2024
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Пенсионеры более незащищённые и доверчивые.