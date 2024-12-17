Он достигнет 22,4 тыс. рублей

17 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 22,4 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Светлану Бессараб.

"МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6% и достигнет 22 440 рублей", – заявила Бессараб.

Это затронет более 4 млн бюджетников и свыше 1,7 млн работников реального сектора экономики.

Напомним, на сегодняшний день МРОТ в России равен 19 242 рублям. В 2025 году он вырастет на 3,2 тыс. рублей.