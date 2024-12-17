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О новом размере МРОТ с 1 января 2025 года напомнили россиянам

Он достигнет 22,4 тыс. рублей

17 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 22,4 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Светлану Бессараб.

"МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6% и достигнет 22 440 рублей", – заявила Бессараб.

Это затронет более 4 млн бюджетников и свыше 1,7 млн работников реального сектора экономики.

Напомним, на сегодняшний день МРОТ в России равен 19 242 рублям. В 2025 году он вырастет на 3,2 тыс. рублей.

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Экономика Россия МРОТ

Комментарии 8

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Гость

08:50:08 17-12-2024

Опять они начнут машины и квартиры скупать, разгоняя инфляцию

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Гость

09:12:22 17-12-2024

А почему МРОТ на 16.6, а пенсии на 7.3 поднимут?

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Гость

09:24:10 17-12-2024

Гость (09:12:22 17-12-2024) А почему МРОТ на 16.6, а пенсии на 7.3 поднимут?... Пенсионеры и так не знают куда деньги девать, только и ждут когда мошенники позвонят, чтобы перевести деньги на безопасный счёт

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Musik

10:07:50 17-12-2024

Гость (09:24:10 17-12-2024) Пенсионеры и так не знают куда деньги девать, только и ждут ... миллионами фугуют.
мне так здорово потрудиться надо, а они - один за другим, да снова, и опять...

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Гость

10:16:11 17-12-2024

А где МРОТ пенсионера?

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Musik

10:24:06 17-12-2024

Гость (10:16:11 17-12-2024) А где МРОТ пенсионера?... а рядом реквизиты безопасного счета - чтоб не искать, не звонить, не напрягаться...

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ГОСТЬ

10:39:23 17-12-2024

пишут только про пенсионеров других не обманывают

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Гость

12:15:59 17-12-2024

Пенсионеры более незащищённые и доверчивые.

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