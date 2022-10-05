Алтайский край занял шестое место по количеству взяток среди регионов России

Алтайский край вошёл в десятку регионов России по числу выявленных случаев дачи взятки. Регион занял шестое место в рейтинге Генпрокуратуры.

С января по август 2022 года в Алтайском крае выявили 90 подобных преступлений.

На первом месте в списке оказался Татарстан, где за указанный период выявили 261 случай. На втором месте расположилась Москва — 225, на третьем — Московская область, где зафиксировали 174 случая дачи взятки.

Отметим, что в Республике Алтай за указанный период дать взятку пытались 41 раз.

Ни одного факта дачи взятки не зарегистрировали в Адыгее, Хакасии и Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что в отношении руководителя отдела «Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко» возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении взятки.