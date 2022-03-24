Четыре трассы в Алтайском крае перекрыли из-за метели

В Алтайском крае ряд трасс перекрыли неблагоприятных погодных условий. Как сообщает Госавтоинспекция Алтайского края, с 17:00 по решению УПРДОР «Алтай» перекрыто движение всех видов автотранспорта по следующим направлениям:

К-08 «Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница республики Казахстан» (с 0 км по 247 км);

К-03 «Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-гр. НСО» (на участке от Змеиногорска до Рубцовска, с 0 по 71 км).

Временно ограничено движение для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта на автодороге:

К-18 «Алейск — Чарышское» (от села Новокалманка до поворота на Новошипуново) с 83 по 140 км;

К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — гр. Респ. Казахстан» (с 82 по 169 км).

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки, о нем сообщат позднее.

Более подробная информация о дорожной обстановке на территории Алтайского края размещена на официальном сайте ФКУ УПРДОР «Алтай».

Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях непогоды не рисковать своей жизнью, здоровьем и по возможности, воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге, автомобилисты могут обратиться за помощью по телефонам: