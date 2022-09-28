Деньги, уголь и «броня». Что доплачивают и как помогают мобилизованным в регионах России?

28 сентября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил, что отправляющимся в зону проведения СВО мобилизованным жителям региона выдадут дополнительное обмундирование и вещи. А чем ещё помогают призванным из запаса и их семьям в других субъектах Федерации?

Чем помогут кузбассовцам, отправляющимся в войска по мобилизации?

По словам Цивилёва, все призванные из Кемеровской области будут укомплектованы за счёт региона утеплёнными сапогами на шнурках, утеплёнными носками, утеплённой тельняшкой, шапкой и балаклавой. Также им выдадут утеплённые перчатки и спальник.

По заверению кемеровского губернатора, этот комплект получат не только те, кто сейчас ждут отправки со сборных пунктов, но и уехавшие к местам обучения ранее.

Также Сергей Цивилёв пообещал, что за каждой семьёй мобилизованного воина закрепят отдельного соцработника.

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А вот насчёт денежной доплаты чиновник сказал, что правительству только поставлена задача провести работу с предприятиями по финансовой помощи и соцподдержке их семей.

Какие деньги обещают выплачивать мобилизованным в регионах?

Власти ряда субъектов Федерации объявили о специальных денежных выплатах мобилизованным из этих территорий сверх того денежного довольствия, что положено бойцам в СВО (см. статью «Какую зарплату будут получать мобилизованные?»). Там, где такие доплаты появились, их суммы сильно разнятся.

Так, например, в Москве мэрия в первый же день после объявления частичной мобилизации сообщила, что будет ежемесячно доплачивать мобилизованным жителям столицы по 50 тыс. рублей. Если мобилизованный боец будет ранен, он может рассчитывать на выплату от 500 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от тяжести ранения. А в случае гибели его семья получит 3 млн рублей. Напомним, что за ранения и в случае гибели мобилизованным полагается и выплата от государства.

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все мобилизованные из республики получат по 200 тыс. рублей единовременного пособия. Их перечислят в течение пяти дней с даты призыва на карту мобилизованного.

В Ямало-Ненецком автономном округе такое пособие составляет 300 тыс. рублей. А в Тульской области — 100 тыс. рублей.

В Мурманской области пособие в размере 100 тыс. рублей пойдёт не самому мобилизованному, а его несовершеннолетним детям, если таковые имеются.

В Иркутской области призванным на военную службу по мобилизации будет предоставлена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей.

В Ленинградской области мобилизованным тоже выдают по 100 тыс. рублей. А вот добровольцам ещё ранее установили единовременное пособие в 300 тыс. рублей, эта выплата для пришедших в военкомат самостоятельно, а не по повестке действует в регионе и после объявления частичной мобилизации.

Свои доплаты мобилизованным или их семьям устанавливают не только регионы, но и муниципалитеты. Например, в Хакасии пока не приняли решения о региональных выплатах, но на местах, где бюджеты значительно скромнее, муниципальные власти уже назначили свои пособия для мобилизованных.

Так, в Алтайском районе Хакасии установлена выплата 5 тыс. рублей каждому ребёнку мобилизованного резервиста. В Усть-Абаканском районе все мобилизованные получают от местных властей по 10 тыс. рублей, пишет vg-news.ru.

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Чем ещё помогают мобилизованным местные власти?

В отдельных регионах, где руководство не назначило денежное пособие для мобилизованных из резерва, решили помогать другими способами, как это сделали, например, в Кузбассе (см. выше).

А губернатор Республики Коми Владимир Уйба 27 сентября заявил, что с помощью бюджета региона все отправляемые в войска бойцы будут полностью экипированы и получат все средства физической защиты (скорее всего, речь идёт о специальных касках и бронежилетах, а также, возможно, ещё о каких-то защитных приспособлениях). При этом неважно, отправлены ли были люди раньше или только ждут отправки, со всех снимут размеры и найдут обмундирование и защиту по индивидуальным параметрам и отправят в части, где бойцы проходят обучение.

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Кроме того, по словам Уйбы, семьи мобилизованных берутся под специальную опеку республиканских властей, чтобы «обеспечить им тыл», для них устанавливается специальная горячая линия по всем возникающим вопросам.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в минувший вторник лично съездил в места обучения призванных по частичной мобилизации жителей региона, поговорил с ними, узнал, чего не хватает, и решил помочь с обеспечением бойцов на местах.

«Были просьбы коллективные — кое-что нужно докупить. Всё, что сейчас нужно и необходимо, приобретём. Нужно оказать помощь и воинской части, потому что не хватает по понятным причинам кроватей, постельного белья. Всё, что у нас сейчас есть, в течение 2-3 часов доставим. В целом, конечно, как всегда, будем делать всё, для того чтобы нашим военнослужащим, особенно белгородцам, оказать всяческую помощь, которая в наших силах. Они, конечно, герои, и гордость берёт за них», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

В Нижегородской области губернатор Глеб Никитин сообщил, что регион дополнительно экипирует мобилизованных: «Акцент делаем на экипировке, важной для личного комфорта. В комплект войдут: спальный мешок, пенки, тёплые вещи (шапки, перчатки, носки), телефоны (в соответствии с рекомендациями), сухпаёк, аптечка и другие предметы первой необходимости».

А в Хакасии мэрия столицы республики Абакана приняла решение на своём муниципальном уровне поддержать, чем могут, семьи мобилизованных.

«Основная задача — охватить заботой и вниманием семьи тех, кто мобилизован. Ситуация в каждой семье — своя, но объединяет всех одно: главный кормилец был призван в ряды Вооружённых сил», — сказал глава города Алексей Лемин.

Поэтому мэрия Абакана будет подходить к поддержке семей призванных резервистов индивидуально: там решено оказать такую помощь по всем направлениям, начиная от первоочередного устройства детей мобилизованных в детские сады и горячего питания школьникам до помощи в приобретении угля или трудоустройстве.