Назван порядок действий при ошибочном вручении повестки
Иногда повестки о призыве на службу вручают тем, кто не подходит под параметры частичной мобилизации
Замгубернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки, сообщает правительство региона.
Костенко отметил, что иногда повестки о призыве на службу вручают тем, кто не подходит под параметры частичной мобилизации.
«На этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации. Не служившие в армии не мобилизуются. Многодетные отцы не мобилизуются. Не подходящие по возрасту не мобилизуются. Работа над ошибками на местах проводится», — заявил замгубернатора.
Напомним, сегодня начала работу горячая линия «122» для ответов на вопросы о частичной мобилизации в России.
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