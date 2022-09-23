Назван порядок действий при ошибочном вручении повестки

Замгубернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки, сообщает правительство региона.

Костенко отметил, что иногда повестки о призыве на службу вручают тем, кто не подходит под параметры частичной мобилизации.

«На этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации. Не служившие в армии не мобилизуются. Многодетные отцы не мобилизуются. Не подходящие по возрасту не мобилизуются. Работа над ошибками на местах проводится», — заявил замгубернатора.

Напомним, сегодня начала работу горячая линия «122» для ответов на вопросы о частичной мобилизации в России.

Ранее amic.ru опубликовал полный список болезней, дающих освобождение от мобилизации, который хотят сократить. А также рассказал, что мобилизации не подлежат ограниченно годные: кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут.