Праздничный салют в День России в Барнауле. Видео
На организацию шоу для горожан потратили 800 тысяч рублей
12 июня 2022, 23:30, Илья Звягинцев
Празднование дня России в Барнауле завершилось праздничным салютом, который прошёл на набережной Оби.
Фронт стрельбы составил 65 метров, а высота фейерверка достигала 140 метров. Над Обью «распустятся» пионы, хризантемы, с высоты сорвутся вниз звёзды и несколько видов комет. Также среди зарядов использовались римские свечи, волны, мерцающие водопады, треск, пальмы и кроссеты. Использовали, в том числе, и водные пиротехнические изделия, когда заряд падает на воду и разрывается.
На организацию праздничного шоу направили 800 тысяч рублей.
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