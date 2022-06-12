Праздничный салют в День России в Барнауле. Видео

Празднование дня России в Барнауле завершилось праздничным салютом, который прошёл на набережной Оби.

Фронт стрельбы составил 65 метров, а высота фейерверка достигала 140 метров. Над Обью «распустятся» пионы, хризантемы, с высоты сорвутся вниз звёзды и несколько видов комет. Также среди зарядов использовались римские свечи, волны, мерцающие водопады, треск, пальмы и кроссеты. Использовали, в том числе, и водные пиротехнические изделия, когда заряд падает на воду и разрывается.

На организацию праздничного шоу направили 800 тысяч рублей.