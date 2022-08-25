Просторный дом с овощехранилищем продают в Барнауле за 15,7 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу просторный кирпичный коттедж в поселке Водник, на улице 1-й Осенней, 25. Согласно объявлению на Avito, дом расположился на участке площадью 12,6 соток на краю ленточного бора.

На первом этаже коттеджа площадью в 233,9 квадратных метров расположены кухня, гостиная, спальня и санузел с душевой кабиной. На втором этаже — раздельный санузел с прачечной и спальня. На третьем уровне находится рабочий кабинет с выходом на балкон, спальня и выход на большую веранду. Кроме того, в доме имеется гараж, хозяйственная постройка и зона барбекю.

Отдельной «фишкой» участка стало подземное овощехранилище, которое дополнено посадками плодово-ягодных деревьев и кустарников. За объект просят 15,7 млн рублей.