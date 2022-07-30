Штормовой ветер и град надвигаются на Алтайский край

В региональном главке МЧС жителей и гостей Алтайского края предупредили о надвигающейся непогоде. В регионе ожидается град и штормовой ветер.

«В Алтайском крае в конце дня 30 июля и сутки 31 июля 2022 года ожидаются неблагоприятные погодные условия: дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — сказано в сообщении.

Отмечается, что штормовой ветер может быть зафиксирован в Змеиногорском, Краснощёковском, Рубцовском, Угловском и Чарышском районах. В западных и предгорных районах ожидаются небольшие осадки.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01», с мобильного — «112» или «101».