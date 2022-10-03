«Собирает в дорогу чемодан». Спикер АКЗС рассказал о поддержке мобилизованных в Алтайском крае

В Алтайском крае для поддержки мобилизованных определён фонд, на счёт которого осуществляется сбор средств. Это Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, рассказал председатель АКЗС Александр Романенко. Также спикер назвал пять актуальных направлений работы в связи с проведением частичной мобилизации, сообщает пресс-служба краевого парламента.

«В Алтайском крае выработан план работы в связи со специальной военной операцией. Я сейчас говорю не о процессе мобилизации, не о ходе специальной операции и процедуре вступления новых территорий в Российскую Федерацию. Это задача соответствующих компетентных структур. Я говорю исключительно о том, что мы в крае — органы власти, общественность, конкретные люди — должны сделать и делаем в этой ситуации», — сказал Александр Романенко.

Самое главное сейчас, по словам председателя АКЗС, — помощь жителям края, отбывшим по мобилизации для участия в спецоперации. «Сразу хочу подчеркнуть: мы не должны заместить армейское снабжение. Вооружением, обмундированием, питанием их обеспечивает Министерство обороны РФ. Наша задача — снабдить их дополнительными ресурсами, обеспечить более комфортную службу и человеческие условия. Когда семья отправляет кого-то на службу, даже на полное обеспечение, всё равно собирает ему в дорогу чемодан. Так и мы все в крае должны оказать им поддержку», — подчеркнул Романенко.

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Спикер АКЗС призвал депутатов и общественность оказать содействие в привлечении средств в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Необходимо также определить конкретный перечень того, что требуется направить в подразделения, и организовать отправку собранных материальных ресурсов. Вторая важная задача — оказать поддержку семьям военнослужащих, в первую очередь — при помощи волонтёров. Третье направление — разъяснительная работа.

«Уровень тревожности населения сегодня очень высок. Часто это спровоцировано непониманием происходящих процессов, незнанием правил, по которым идёт мобилизация, ошибками ответственных лиц. В крае работает телефон доверия. Органы власти обобщают обращения, военкоматы разъясняют ситуацию. Надо разговаривать с людьми, откликаться на их нужды, объяснять и успокаивать», — отметил Романенко.

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Депутатам и общественности также необходимо взаимодействовать с работодателями, обеспокоенными «вымыванием» кадров. По словам Романенко, надо помочь предприятиям с фиксацией права на отсрочку для ценных сотрудников, а также с замещением мест мобилизованных работников. Ещё одна задача, которую обозначил Романенко, — моральная поддержка военнослужащих. «Нам надо публично поддерживать бойцов, прибывших на территорию специальной военной операции из нашего региона. Люди должны знать о нашей поддержке. Им об этом надо говорить. Они должны понимать, что они там не один на один с боевиками, все мы находимся вместе с ними: поддерживаем их семьи, мобилизуем экономику и всё общество», — заключил председатель АКЗС.

Вице-спикер краевого парламента Денис Голобородько отметил, что работа по сбору средств и поддержке военных частей и подразделений, которые находятся в зоне специальной операции, велась и раньше, только это особо не афишировалось. В сборе средств и необходимых продуктов участвовали региональный Союз промышленников, Союз аграриев, организации, предприятия и предприниматели.