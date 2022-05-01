Современная пожарная техника и «река» из пены. ГУ МЧС России празднует День пожарной охраны в Барнауле

На площади Свободы в Барнауле сейчас жарко. На Первомай в этом году отмечают и День пожарной охраны, который выпал в субботу, 30 апреля. В краевой столице региональное отделение МЧС решило отпраздновать его с размахом — спасатели устроили автопробег, а на площади Свободы провели показательное тушение автомобиля.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, мероприятия начались ещё утром. Колонна пожарной техники проехалась от ТЦ «Геомаркет» по проспекту Ленина и Змеиногорскому тракту.

После на площади Свободы МЧС провели показательные выступления спасателей. Тут же работает выставка современной пожарной техники и ретромашин. Отметим, что пены при тушении использовали много, и из неё получилась небольшая речка.