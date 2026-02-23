Хирурги Алтайского края спасли тяжело страдавшего пациента из Северной Кореи

Из-за языкового барьера собрать анамнез было непросто

23 февраля 2026, 15:36, ИА Амител

Алтайские хирурги за работой / Фото: amic.ru

Бригада скорой помощи доставила в приемное отделение иностранного гражданина, который не владел русским языком и испытывал сильные боли внизу живота. Пациента приняли хирурги городской больницы № 2 Бийска.

Как рассказали в телеграм-канале медучреждения, мужчина оказался гражданином КНДР. Из-за языкового барьера собрать анамнез было непросто, однако медики оперативно нашли решение.

«С помощью онлайн-сервиса мы наладили общение с пациентом. После сбора анамнеза мужчину сразу направили в отделение. Экстренная операция прошла успешно: аппендикс был удален до развития серьезных осложнений», — сообщил хирург Виктор Грибанов.

У пациента диагностировали флегмонозный аппендицит. Оперативное вмешательство прошло без осложнений, после чего мужчина прошел курс послеоперационного лечения и был выписан из стационара.

В хирургическом отделении отмечают, что за последнее время врачам все чаще приходится оказывать помощь пациентам из разных стран. За лечением в больницу обращались граждане Японии, США, Узбекистана и других государств.

Ранее сообщалось, что новосибирские онкологи провели операцию по сохранению единственной почки пациентке с Алтая. С онкологическим заболеванием почек женщина столкнулась уже во второй раз.