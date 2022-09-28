В Алтайском крае создадут службу помощи семьям мобилизованных

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил создать службу помощи семьям мобилизованных при краевой призывной комиссии, сообщили в региональном правительстве.

Главы всех муниципальных образований должны оперативно собрать сведения о семьях мобилизованных. В ближайшие дни эта информацию уже будет передана в службу. Органы соцзащиты в муниципалитетах, в свою очередь, будут индивидуально работать с каждой семьёй.

«В каждом муниципальном образовании необходимо определить специалистов, готовых незамедлительно откликаться на обращения семей мобилизованных. Помощь будем оказывать по различным вопросам, например, по ремонту сантехники, присмотру за детьми, в сёлах могут быть просьбы, связанные с личным подсобным хозяйством и так далее», — сказал Томенко.

В ходе видеоселектора с руководителями муниципальных образований и военными комиссарами региона губернатор также заявил, что Алтайский край выполнил уже около половины задания по частичной мобилизации.