В Барнауле за 15 миллионов продают голую «Девушку с веслом». Б/у

Алюминиевую «Девушку с веслом» высотой почти 3 метра и с динамовской эмблемой на постаменте выставили на продажу на Avito в Барнауле. По данным продавца, автор работы — известный советский и российский скульптор Михаил Переяславец, академик и лауреат различных премий.

Скульптура была отлита в 1981 году, как раз тогда, после Олимпиады-80, Переяславец сделал серию скульптурных изображений спортсменов.

Любопытно, что по тому же адресу продаётся ещё одно женское изваяние — обнажённая бронзовая женщина в натуральную величину (168 см). Цена этой скульптуры чуть меньше — 12,8 млн рублей. Называется работа «Лето», её автор — ещё один известный советский скульптор Гавриил Шульц.

Фото: avito.ru

Этот образчик соцреализма был создан в 1952 году. Но продаваемая скульптура была отлита в 1983-м (её родная сестра, отлитая в 1970 году, сейчас хранится в Третьяковке). Любопытно, что экземпляр, что выставили на продажу в Барнауле, полировал и наносил патину известный алтайский скульптор Михаил Кульгачев, ученик Шульца.

Напомним, что на Avito в Барнауле продают и старинные картины.