«В шприце не вода»: главе алтайского Минздрава поставили второй компонент вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в своём Telegram-канале рассказал, что сегодня закончил вакцинацию от коронавируса — ему поставили второй компонент «Спутника V». Он назвал вакцину адекватной и необходимой мерой защиты себя и близких от тяжёлых последствий COVID-19.

«И да — меня точно укололи, и в шприце не вода!» — добавил глава Минздрава.

Кроме того, через несколько недель Попов собирается поставить ещё одну прививку, но теперь от гриппа. Он напомнил, что вакцина уже поступила в поликлиники Алтайского края.

Новости

Здоровье Попов рассказал, чем хороша назальная вакцина от COVID-19 и ждать ли её на Алтае

Ранее Попов рассказал, что в Алтайском крае, как и в других субъектах РФ, ждут поступления назальной вакцины от коронавируса. При этом министр подчеркнул, что пока никакой информации о сроках поставки нет.