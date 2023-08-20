Оптового сбытчика гашиша задержали в Барнауле

Ранее он был судим за кражу, при этом сам наркотики не употребляе

20 августа 2023, 12:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали оптово-розничного курьера-закладчика за покушение на бесконтактный сбыт 955 граммов гашиша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

25-летнего парня задержали во время оперативно-розыскных мероприятий — в этот момент он делал закладку в Ленинском районе. При досмотре у него изъяли несколько свертков с наркотическим средством, смартфон с перепиской, банковские карты, упаковочно-фасовочный материал.

По предварительной информации, с 2022 года задержанный работал оптово-розничным курьером-закладчиком в одном из незаконных интернет-магазинов. Ранее он был судим за кражу, при этом сам наркотики не употребляет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.228.1 ст. 30 УК РФ ("Покушение на незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов").