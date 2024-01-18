Отпуск будет? Отразится ли на туристах отказ турецких банков работать с российскими

Алтайский эксперт отметила, что в этом году раннее бронирование туров в Турцию идет более активно, чем в 2023 году

18 января 2024, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Отказ турецких банков работать с российскими не должен отразиться на туристах, считает директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева. Эксперт отметила, что сейчас никаких проблем при бронировании нет, а если они и возникнут, компании-туроператоры найдут выход из ситуации с принимающей стороной.

"Раннее бронирование туров в Турцию стартовало еще в декабре 2023 года и продлится до конца марта. Мы отмечаем более активный спрос, чем в прошлом году, но пока нельзя сказать, что он пиковый. Поэтому даже если возникнет временная пауза при оплате туров, ситуация оперативно разрешится. Стороны найдут выход, так как все в этом заинтересованы. Туристов, которые являются конечными потребителями, я думаю, эти проблемы не коснутся", – отмечает эксперт.

Наталья Гордеева напомнила, что при покупке на этапе раннего бронирования выгода в стоимости за проживание в отеле может доходить до 50% по сравнению с покупкой в сезон. Но все эти условия индивидуальны и зависят от конкретной гостиницы. Кроме того, по прогнозам эксперта, до президентских выборов курсы валют будут достаточно привлекательными.

Как ранее сообщал amic.ru, турецкие банки начали отказываться сотрудничать с российскими из опасения санкций. "Коммерсант" сообщает, что турецкие финорганизации разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора. Отдельные банки даже возвращали уже принятые транзакции, аргументируя это тем, что сделки велись по "запрещенным товарам". Сферы туризма пока эти проблемы не коснулись.