Отпуск будет? Отразится ли на туристах отказ турецких банков работать с российскими
Алтайский эксперт отметила, что в этом году раннее бронирование туров в Турцию идет более активно, чем в 2023 году
18 января 2024, 09:20, ИА Амител
Отказ турецких банков работать с российскими не должен отразиться на туристах, считает директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева. Эксперт отметила, что сейчас никаких проблем при бронировании нет, а если они и возникнут, компании-туроператоры найдут выход из ситуации с принимающей стороной.
"Раннее бронирование туров в Турцию стартовало еще в декабре 2023 года и продлится до конца марта. Мы отмечаем более активный спрос, чем в прошлом году, но пока нельзя сказать, что он пиковый. Поэтому даже если возникнет временная пауза при оплате туров, ситуация оперативно разрешится. Стороны найдут выход, так как все в этом заинтересованы. Туристов, которые являются конечными потребителями, я думаю, эти проблемы не коснутся", – отмечает эксперт.
Наталья Гордеева напомнила, что при покупке на этапе раннего бронирования выгода в стоимости за проживание в отеле может доходить до 50% по сравнению с покупкой в сезон. Но все эти условия индивидуальны и зависят от конкретной гостиницы. Кроме того, по прогнозам эксперта, до президентских выборов курсы валют будут достаточно привлекательными.
Как ранее сообщал amic.ru, турецкие банки начали отказываться сотрудничать с российскими из опасения санкций. "Коммерсант" сообщает, что турецкие финорганизации разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора. Отдельные банки даже возвращали уже принятые транзакции, аргументируя это тем, что сделки велись по "запрещенным товарам". Сферы туризма пока эти проблемы не коснулись.
09:35:37 18-01-2024
А что ни в Крым ???
09:41:04 18-01-2024
Не думаю ,многие везут с собой баксы или евро,рубли редко кто берёт туда.А там сам ищи где тебе выгодней ,в отелях обмен не очень. А в обще я так в Кемере менял в магазинах у продавцов и к стати по хорошему курсу. А в Анталии так в обще в районе коньялты (там много русских живет) у русских менял и нормально. Раньше в обще на ранках такие уступки были ,можно было торговаться ,сейчас уже нет,беднее стала Турция и это хаметно и ещё много стало хамства в отелях,но терпимо.
10:05:04 18-01-2024
гость (09:41:04 18-01-2024) Не думаю ,многие везут с собой баксы или евро,рубли редко кт... А «в обще» это вы на каком языке пишите?
10:15:47 18-01-2024
Гость (10:05:04 18-01-2024) А «в обще» это вы на каком языке пишите? ... На турецком, наверное, он пишет.
11:09:38 18-01-2024
Гость (10:05:04 18-01-2024) А «в обще» это вы на каком языке пишите? ... Да просто выделывается. Прошареный типа такой, а никто про него и не слыхивал. Вот и лезет на глаза.
10:04:09 18-01-2024
Да не идет никакого раннего бронирования, пусть не свистит. Приходится общаться с турагенствами, так почти все гундят, что ранних продаж практически нет. После прошлогодних конских турецких цен и упадка при этом уровня сервиса большинство народа рассматривает другие варианты. Я лично уже забронил тур совсем в другую страну, турки пусть сами в своей каше варятся, прошлый год резко перечеркнул Турцию для меня, хотя до этого ездил туда очень много лет.
10:18:32 18-01-2024
Гость (10:04:09 18-01-2024) Да не идет никакого раннего бронирования, пусть не свистит. ... Точно так ,в Турции уже не чего делать(раньше ещё было нормально хоть в Кемере ,хоть в Анталии или где ещё и цены были более или менее).Не советую в Турцию. Последнее время летаю в Тайланд и то не в отели а снимаю квартиру в Паттайе (это экономно когда в двоём),только вот приходится каждый день на ко-лан на катерах (если группой то не дорого). А в Турцию и не советую.
10:41:11 18-01-2024
Значит дача. Баня, зеленая лужайка, бассейн, шашлыки, свежие овощи, рано утром рыбалка, вечером можно пиво после бани. Не так круто, но раз в 15 дешевле
11:23:07 18-01-2024
Гость (10:41:11 18-01-2024) Значит дача. Баня, зеленая лужайка, бассейн, шашлыки, свежие... Не, это уже надоело, хочется моря и солнца.
14:33:08 18-01-2024
Баня и свежие огурчики - летом, море и солнце - зимой. И норм.