Его перенесли с 30 декабря, чтобы удлинить новогодние праздники

23 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Новый год / Фото: unsplash.com / Eugene Uhanov

Рабочий день 28 декабря не сократят – его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря, чтобы сделать более длинными новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

"Двадцать восьмое декабря, суббота, – рабочий день в этом году, потому что выходной был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Это сделано, очевидно, чтобы не разрывать череду праздничных новогодних выходных", – заявил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

По словам эксперта, 28 декабря – официально полный рабочий день, потому что 30 декабря не предпраздничный рабочий день. 31 декабря, согласно постановлению правительства РФ, будет нерабочим: выходной перенесен с 7 января 2024 года.

Однако специалист напомнил, что руководители каждой организации формально или неформально сами определяют продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки.