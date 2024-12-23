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Почему 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем?

Его перенесли с 30 декабря, чтобы удлинить новогодние праздники

23 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Новый год / Фото: unsplash.com / Eugene Uhanov
Новый год / Фото: unsplash.com / Eugene Uhanov

Рабочий день 28 декабря не сократят – его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря, чтобы сделать более длинными новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

"Двадцать восьмое декабря, суббота, – рабочий день в этом году, потому что выходной был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Это сделано, очевидно, чтобы не разрывать череду праздничных новогодних выходных", – заявил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

По словам эксперта, 28 декабря – официально полный рабочий день, потому что 30 декабря не предпраздничный рабочий день. 31 декабря, согласно постановлению правительства РФ, будет нерабочим: выходной перенесен с 7 января 2024 года.

Однако специалист напомнил, что руководители каждой организации формально или неформально сами определяют продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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Россия праздники Новый год
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Комментарии 6

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Кхм...

08:24:27 09-12-2024

Как-то совершенно пофигу. Всё равно второго на работу 😆

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Гость

08:31:29 09-12-2024

Снова, нажрались как слепые лошади, будут делать детей пьяного ужина.

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Гость

12:37:38 23-12-2024

Гость (08:31:29 09-12-2024) Снова, нажрались как слепые лошади, будут делать детей пьяно... Угомонись уже. не все такие, как ты, есть и нормальные люди.

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Гость

19:08:15 09-12-2024

Этот факт никого не волнует. Работать никто не собирается. По крайней мере бюджетники

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Сергей

08:21:29 23-12-2024

Никто в этот день работать не будет, будут повальные пьянки(корпоративы) на работе

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Musik

10:16:09 23-12-2024

тсж сманивает Дедом Морозом быть. бороду, кастюм подтянули, подарки.
снегуркой бабуля из 4-го подьезда, кикимора та еще.
готовлю печень.

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