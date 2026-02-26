Почти 60 тысяч человек обучились навыкам первой помощи за год в Барнауле

В мэрии прошло совещание, посвященное реализации проекта "Готов к санитарной обороне"

26 февраля 2026, 08:46, ИА Амител

В мэрии Барнаула обсудили реализацию проекта "Готов к санитарной обороне". Совещание провел заместитель главы администрации по защите населения и информации Игорь Лисин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В совещании также приняли участие представители районных администраций, руководители профильных комитетов и МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Барнаула". Они подведели итоги работы за 2025 год и обсудили планы на 2026-й.

Федеральный проект "Готов к санитарной обороне" предусматривает бесплатное обучение населения навыкам оказания первой помощи. Согласно его концепции, каждый россиянин должен уметь правильно оказать первую помощь как себе, так и окружающим.

Как сообщил замначальника управления по делам ГОЧС Евгений Терещенко, в 2025 году профильные комитеты и районные администрации подготовили 210 инструкторов по оказанию первой помощи, которые обучили сотрудников учреждений культуры, спорта, дорожного хозяйства и транспорта, муниципальной службы, учреждений благоустройства и строительства.

Также обучающие курсы провели для граждан, которые сами обратились по горячей линии. Комитет по образованию обучил всех школьников с 6-го по 11-й класс. Всего в 2025 году в Барнауле прошли подготовку свыше 57,6 тысячи человек.

Зампред комитета по образованию Барнаула Василий Губанов заявил, что за год власти планируют обучить оказанию первой помощи школьников 10–11 лет. Дети старше 11 лет уже получили необходимые знания в 2025 году, отметил он.

Игорь Лисин поручил руководителям профильных комитетов и администрациям районов продолжить обучение населения навыкам оказания первой помощи.

«Необходимо тщательно проработать организацию обучения населения подготовленными инструкторами, особенно важно организовать курсы для сотрудников организаций и предприятий города, а администрациям районов — держать на контроле подготовку граждан, самостоятельно обратившихся по номеру горячей линии», — подчеркнул замглавы Барнаула.

В декабре 2025 года глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов назвал успешной реализацию проекта "Готов к санитарной обороне". Еще в апреле прошлого года, когда проект только "разгонялся", министр сообщал о том, что обученные жители края уже охотно соглашаются на предложение диспетчера скорой самому оказать больному первую помощь. Этот способ не заменяет медиков, но человек может значительно увеличить шансы на спасение пострадавшего, пока бригада находится в пути.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по функционированию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", целью которого является повышение безопасности за счет улучшения координации работы сил и служб. Тогда Игорь Лисин сообщил, что в настоящее время на территории города установлено 188 видеокамер.