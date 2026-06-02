Манул Пепе из Барнаула стала мамой четырех котят в Ленинградском зоопарке

Для сотрудников отдела хищных млекопитающих рождение малышей стало важным событием

02 июня 2026, 20:05, ИА Амител

Сразу четыре котенка родились у манулов в Ленинградском зоопарке. Радостной новостью сотрудники учреждения поделились в День защиты детей. Потомство появилось у пары манулов Шу и Пепе, которая ранее переехала в Санкт-Петербург из барнаульского зоопарка.

Малыши родились 8 мая. Сейчас котята еще совсем маленькие: они только начинают открывать глаза, остаются в логове вместе с родителями и питаются материнским молоком. Пол детенышей специалисты пока не определили.

«Так как это первые детеныши Пепе, сотрудники стараются не беспокоить манулье семейство. Они ежедневно проверяют состояние котят, не трогая их. Как только крохи начнут выходить из "гнезда", мы обязательно расскажем об этом», — сообщили в зоопарке.

Для сотрудников отдела хищных млекопитающих рождение малышей стало важным событием. Манулы, или палласовы коты, считаются редкими и крайне осторожными хищниками, поэтому добиться их успешного размножения в условиях зоопарка непросто.

«Но в 2023 году у нашей пары Свэна и Намики родился Шу, а теперь он и сам стал отцом сразу четверых малышей! Пепе и малышам сейчас нужен покой, поэтому мы настоятельно просим вести себя тихо и осторожно у вольеров с манулами», — отметили сотрудники зоопарка.

Пепе ранее жила в Барнауле вместе со своим братом. Однако из-за близкого родства животных их нельзя было использовать для получения потомства. Для сохранения популяции манулов в неволе кошку отправили в Санкт-Петербург к самцу по кличке Шу.

Первое знакомство пары состоялось в начале марта. Тогда Пепе осваивалась на новом месте, а Шу внимательно наблюдал за гостьей. Постепенно между животными завязались отношения, которые сотрудники зоопарка описывали как вполне типичные для кошачьих: манулы присматривались друг к другу, принюхивались, играли в догонялки и изучали территорию. Спустя два месяца у пары появилось первое потомство.