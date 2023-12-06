Погодные условия стали причиной утренней поломки светофоров в Барнауле
Сейчас регулирующие устройства все еще не работают на трех участках дорог — их уже ремонтируют
06 декабря 2023, 10:00, ИА Амител
Из-за неблагоприятных погодных условий в Барнауле произошло аварийное отключение нескольких светофоров. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Регулирующие устройства сейчас не работают на следующих участках:
- на площади Победы;
- на пересечении проспекта Калинина и улицы Сизова;
- на проспекте Ленина при пересечении с улицей Интернациональной.
Также к моменту публикации удалось восстановить работу светофоров на пересечении Малахова и Космонавтов, а также улицы 40 лет Октября и Германа Титова. На площади Победы регулирующие устройства переведены в режим "желтого мигания".
Также на время плановых ремонтных работ на сетях с 10:00 до 13:00 отключат светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор и улицы Кутузова.
Сейчас восстановлением заняты ремонтные бригады МБУ "Барнаулгорсвет". Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.
Напомним, что утром город на фоне непогоды и неработающих светофоров сковали девятибалльные пробки. К моменту публикации заторы ослабли до восьми баллов.
12:04:16 06-12-2023
на Калинина-Сизова с утра эпичная картина: светофор не горит, все ломятся как попало. а чуть поодаль стоит гаишная машина и сверкает мигалкой. выйти и регулировать движение - это не про гаи.
13:41:54 06-12-2023
А почему там реле перестали клацать?Они же всепогодные.