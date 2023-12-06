Погодные условия стали причиной утренней поломки светофоров в Барнауле

Сейчас регулирующие устройства все еще не работают на трех участках дорог — их уже ремонтируют

06 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из-за неблагоприятных погодных условий в Барнауле произошло аварийное отключение нескольких светофоров. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Регулирующие устройства сейчас не работают на следующих участках:

на площади Победы;

на пересечении проспекта Калинина и улицы Сизова;

на проспекте Ленина при пересечении с улицей Интернациональной.

Также к моменту публикации удалось восстановить работу светофоров на пересечении Малахова и Космонавтов, а также улицы 40 лет Октября и Германа Титова. На площади Победы регулирующие устройства переведены в режим "желтого мигания".

Также на время плановых ремонтных работ на сетях с 10:00 до 13:00 отключат светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор и улицы Кутузова.

Сейчас восстановлением заняты ремонтные бригады МБУ "Барнаулгорсвет". Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.

Напомним, что утром город на фоне непогоды и неработающих светофоров сковали девятибалльные пробки. К моменту публикации заторы ослабли до восьми баллов.