Полиция начала проверку после выстрела в машину с детьми в Барнауле
Стражи порядка устанавливают участников инцидента и его обстоятельства
09 марта 2024, 10:50, ИА Амител
Полиция Барнаула начала проверку после заявления по поводу того, что неизвестные выстрелили в машину с детьми, рассказали в ведомстве.
Накануне потерпевший в местном паблике сообщил, что выстрел произошел на улице Взлетной, когда автомобиль двигался. Пуля от пневматики попала в окно заднего ряда, где сидели дети 7 и 10 лет, а с другой стороны — годовалый ребенок. Предварительно, пострадавших нет.
"По данному факту заявление зарегистрировано в дежурной части отдела полиции по Индустриальному району. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление участников и всех обстоятельств данного происшествия", — говорится в сообщении.
12:59:58 09-03-2024
Этих дебилов найти и на площади выпороть, чтобы хоть немного ума прибавилось
10:36:25 19-03-2024
сколько же на этих взлетный усковых дибилов малолетних, скоро гетто будет настоящее