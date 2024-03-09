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Полиция начала проверку после выстрела в машину с детьми в Барнауле

Стражи порядка устанавливают участников инцидента и его обстоятельства

09 марта 2024, 10:50, ИА Амител

Простреленное окно в автомобиле / Фото: Barnaul 22
Простреленное окно в автомобиле / Фото: Barnaul 22

Полиция Барнаула начала проверку после заявления по поводу того, что неизвестные выстрелили в машину с детьми, рассказали в ведомстве.

Накануне потерпевший в местном паблике сообщил, что выстрел произошел на улице Взлетной, когда автомобиль двигался. Пуля от пневматики попала в окно заднего ряда, где сидели дети 7 и 10 лет, а с другой стороны — годовалый ребенок. Предварительно, пострадавших нет.

"По данному факту заявление зарегистрировано в дежурной части отдела полиции по Индустриальному району. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление участников и всех обстоятельств данного происшествия", — говорится в сообщении.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Гость

12:59:58 09-03-2024

Этих дебилов найти и на площади выпороть, чтобы хоть немного ума прибавилось

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красавчик

10:36:25 19-03-2024

сколько же на этих взлетный усковых дибилов малолетних, скоро гетто будет настоящее

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