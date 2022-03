Эстонская разведка назвала новую дату вторжения России на Украину

Служба внешней разведки Эстонии в официальном докладе заявила, что войска России вторгнутся на Украину во второй половине февраля. Разведка утверждает: когда солдаты и техника придут в боевую готовность, для начала войны потребуется только приказ руководства.

Также в ведомстве подчеркнули, что возможная война на Украине не угрожает непосредственно Эстонии или НАТО. Однако представители разведки опасаются, что Россия начнёт политически или военным путём угрожать странам Прибалтики, если добьётся успеха на Украине.

Напомним, британские газеты The Sun и Mirror написали о российском вторжении на Украину ночью 16 февраля: в 04:00 по московскому, 03:00 по киевскому времени. The Sun, ссылаясь на информацию разведки США, сообщила о 200 тысячах российских солдат, которые после нанесения массированного ракетного удара по украинским командным пунктам начнут полномасштабное наступление по всей границе. По оценке анонимного источника издания, около 40 тысяч военных нападут со стороны Белоруссии, ещё 30 тысяч пойдут через территорию ДНР и ЛНР. Когда нападения не произошло, The Sun изменила заголовок и текст статьи.

Новости

Президент США Джо Байден также заявлял, что неоднократно анонсированное российское вторжение на Украину произойдёт 16 февраля. Причины нагнетания обстановки, вероятность начала очередной “горячей” фазы тлеющего конфликта в районе Донбасса и возможности дальнейшего развития ситуации оценил amic.ru.