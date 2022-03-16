Перебравшиеся в Бийск беженцы из Донбасса выбирают работу в Белокурихе

Беженцы с территории Луганской и Донецкой народных республик, которые переселились в Бийск, выбирают работу в Белокурихе. Как сообщает «Бийский рабочий», одна из женщин, которая перебралась из Донбасса в наукоград, выбрала работу менеджером в курортном городе: сейчас она получает СНИЛС, чтобы трудоустроиться.

Преимущественно из ДНР и ЛНР приезжают люди, которых принято относить к незащищённой категории граждан, — это граждане пожилого возраста и дети. Кроме Бийска, они выбирают Барнаул, Первомайский, Родинский и Тогульский районы: всего на начало текущей недели в край прибыли девять человек.

Среди тех, кто уже добрался до региона, есть и граждане трудоспособного возраста. В краевом управлении по труду рассказывают, что готовы оказать им помощь в получении работы. При этом для многих из переселенцев особенно актуальным при выборе места работы оказывается готовность работодателя предоставить жильё.