Как Виктор Томенко отвечал на вопросы жителей Алтайского края. Видео трансляции

На прямую линию к губернатору Алтайского края поступило более 1000 вопросов от жителей региона

2 декабря 2022, 17:00

Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко прошла 2 декабря. 2 часа 50 минут глава региона отвечал на вопросы. Всего перед прямой линией губернатору поступило свыше 1500 обращений.

Самые популярные темы — работа общественного транспорта, кадровый дефицит в медицине, догазификация, и, конечно, частичная мобилизация. Ответил губернатор не на все вопросы. Но ответы поступят и на те обращения, которые не попали в эфир, пообещали органы власти.

Во время прямой линии вопросы от жителей также продолжали поступать. Со своими проблемами смогли напрямую к губернатору обратиться жители Барнаула, Бийска, Солтонского, Заринского, Шелаболихинского и других районах.

Трансляцию прямой линии с Виктором Томенко вели корреспонденты телекомпании «Катунь 24». Смотрите её запись и на портале amic.ru. Главное, о чём расскажет губернатор, читайте на нашем сайте.

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