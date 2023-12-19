Представлен "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с российской операционной системой

Выпустить его планируют как для B2B-сегмента, так и для обычных потребителей

19 декабря 2023, 08:14, ИА Амител

Фото: ТАСС

В Москве представили "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с российской операционной системой (ОС) "РОСА Мобайл". Как сообщает РИА Новости, Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" планирует выпустить его как для B2B-сегмента, так и для обычных потребителей.

Кроме "РОСА" над проектом работало АО "Рутек". Заявки на покупку стартуют 18 декабря – пока их принимают от компаний и государственных органов. Сроки появления смартфона на потребительском рынке не уточняются, однако доступен он станет в "среднесрочной перспективе".

В смартфоне доступно 10 Гб облачного хранилища и 128 гигабайт внутренней памяти. Устройство позволяет звонить, обмениваться сообщениями, использовать интернет, делать снимки, смотреть время. Также есть калькулятор и календарь.

Смартфон имеет стекло Gorilla Glass 5. Оснащается процессором MediaTek helio G99, оперативной памятью 8 гигабайт. Камера – 50 Мп, а фронтальная – 16 Мп.

Компания также сообщила, что в начале 2024 года представит сервис, который поможет перейти с привычных операционных систем на ОС "РОСА". Кроме того, в первом полугодии будут доступны аудио- и видеозвонки в мессенджере на базе отечественной ОС, оплата приложений и поддержка софта для Android.