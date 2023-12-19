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Представлен "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с российской операционной системой

Выпустить его планируют как для B2B-сегмента, так и для обычных потребителей

19 декабря 2023, 08:14, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Москве представили "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с российской операционной системой (ОС) "РОСА Мобайл". Как сообщает РИА Новости, Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" планирует выпустить его как для B2B-сегмента, так и для обычных потребителей.

Кроме "РОСА" над проектом работало АО "Рутек". Заявки на покупку стартуют 18 декабря – пока их принимают от компаний и государственных органов. Сроки появления смартфона на потребительском рынке не уточняются, однако доступен он станет в "среднесрочной перспективе".

В смартфоне доступно 10 Гб облачного хранилища и 128 гигабайт внутренней памяти. Устройство позволяет звонить, обмениваться сообщениями, использовать интернет, делать снимки, смотреть время. Также есть калькулятор и календарь.

Смартфон имеет стекло Gorilla Glass 5. Оснащается процессором MediaTek helio G99, оперативной памятью 8 гигабайт. Камера – 50 Мп, а фронтальная – 16 Мп.

Компания также сообщила, что в начале 2024 года представит сервис, который поможет перейти с привычных операционных систем на ОС "РОСА". Кроме того, в первом полугодии будут доступны аудио- и видеозвонки в мессенджере на базе отечественной ОС, оплата приложений и поддержка софта для Android.

Россия техника Гаджеты

Комментарии 14

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Гость

08:21:14 19-12-2023

НУ все, ща как с авто будет, на китай смарты пошлины задерут, чеб хоть как-то народ заставить покупать!?

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Гость

08:30:05 19-12-2023

Правильно если заберут. Необходимо поддерживать внутреннего производителя, нужно помогать вставать на ноги собственному производству. Чтобы не ныть потом что мы страна перекуп. А зачем производить товар если на него нет потребителя? Другое дело что и стоимость должна быть рыночной. Т е. На уровне китайского смартфона, а не эйпл.

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Гость

08:37:26 19-12-2023

Гость (08:30:05 19-12-2023) Правильно если заберут. Необходимо поддерживать внутреннего ... Внутренний производитель производит процессоры Медиатек Гелио или стекло Горилла гласс? Всё равно это будет голимый Китай, из российского там будет только наклейка РСТ...

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Гость

10:15:49 19-12-2023

Гость (08:30:05 19-12-2023) Правильно если заберут. Необходимо поддерживать внутреннего ... Из произведенного в РФ за последние 15 лет, дома осталась только посуда и тазики эмалированные, остальное все уже выкинутое потому что сломалась. Чеб народ покупал, делать надо нормально и качественно а не как у нас, сертифицировано только на бумаге!!!!

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Гость

08:35:34 19-12-2023

Устройство позволяет звонить, обмениваться сообщениями, использовать интернет, делать снимки, смотреть время. Также есть калькулятор и календарь.*** Круто! Заверните парочку!

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Гость

09:42:49 19-12-2023

Москвич сделали, теперь вот смартфоны. Великая страна!

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Гость

10:55:23 19-12-2023

И стоить будет дороже Iphone

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Гена

10:55:33 19-12-2023

Цена конечно будет как у самолета.. Пока ввоз из Китая не прикрыли надо прикупить штук пять на всю оставшуюся жизнь

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Гость

11:21:28 19-12-2023

"Заявки на покупку стартуют 18 декабря – пока их принимают от компаний и государственных органов." если антишпионский, значит будет очень дорого. но мы ж для этого налоги отчисляем дяде вове. кто-то опять ручонки нагреет на антишпионской теме.

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А где предыдущий смартфон?

11:57:19 19-12-2023

И ещё этот... Ы-мобиль, чтоль...

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Гость

12:35:54 19-12-2023

Антишпионский?! Ну ну... просто шпионы будут теперь другие...

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гость

13:19:32 19-12-2023

А где обещанные планшеты для школьников,на которые были выделены госсредства?

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Гость

15:10:13 20-12-2023

В Этом смартфоне ни грамма российского нет включая операционную систему.

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Гость

09:06:56 23-12-2023

10 Гб места в облачном хранилище и 128 МБ ПЗУ это очень антишпионское решение

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