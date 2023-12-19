Представлен "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с российской операционной системой
Выпустить его планируют как для B2B-сегмента, так и для обычных потребителей
19 декабря 2023, 08:14, ИА Амител
В Москве представили "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с российской операционной системой (ОС) "РОСА Мобайл". Как сообщает РИА Новости, Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" планирует выпустить его как для B2B-сегмента, так и для обычных потребителей.
Кроме "РОСА" над проектом работало АО "Рутек". Заявки на покупку стартуют 18 декабря – пока их принимают от компаний и государственных органов. Сроки появления смартфона на потребительском рынке не уточняются, однако доступен он станет в "среднесрочной перспективе".
В смартфоне доступно 10 Гб облачного хранилища и 128 гигабайт внутренней памяти. Устройство позволяет звонить, обмениваться сообщениями, использовать интернет, делать снимки, смотреть время. Также есть калькулятор и календарь.
Смартфон имеет стекло Gorilla Glass 5. Оснащается процессором MediaTek helio G99, оперативной памятью 8 гигабайт. Камера – 50 Мп, а фронтальная – 16 Мп.
Компания также сообщила, что в начале 2024 года представит сервис, который поможет перейти с привычных операционных систем на ОС "РОСА". Кроме того, в первом полугодии будут доступны аудио- и видеозвонки в мессенджере на базе отечественной ОС, оплата приложений и поддержка софта для Android.
08:21:14 19-12-2023
НУ все, ща как с авто будет, на китай смарты пошлины задерут, чеб хоть как-то народ заставить покупать!?
08:30:05 19-12-2023
Правильно если заберут. Необходимо поддерживать внутреннего производителя, нужно помогать вставать на ноги собственному производству. Чтобы не ныть потом что мы страна перекуп. А зачем производить товар если на него нет потребителя? Другое дело что и стоимость должна быть рыночной. Т е. На уровне китайского смартфона, а не эйпл.
08:37:26 19-12-2023
Гость (08:30:05 19-12-2023) Правильно если заберут. Необходимо поддерживать внутреннего ... Внутренний производитель производит процессоры Медиатек Гелио или стекло Горилла гласс? Всё равно это будет голимый Китай, из российского там будет только наклейка РСТ...
10:15:49 19-12-2023
Гость (08:30:05 19-12-2023) Правильно если заберут. Необходимо поддерживать внутреннего ... Из произведенного в РФ за последние 15 лет, дома осталась только посуда и тазики эмалированные, остальное все уже выкинутое потому что сломалась. Чеб народ покупал, делать надо нормально и качественно а не как у нас, сертифицировано только на бумаге!!!!
08:35:34 19-12-2023
Устройство позволяет звонить, обмениваться сообщениями, использовать интернет, делать снимки, смотреть время. Также есть калькулятор и календарь.*** Круто! Заверните парочку!
09:42:49 19-12-2023
Москвич сделали, теперь вот смартфоны. Великая страна!
10:55:23 19-12-2023
И стоить будет дороже Iphone
10:55:33 19-12-2023
Цена конечно будет как у самолета.. Пока ввоз из Китая не прикрыли надо прикупить штук пять на всю оставшуюся жизнь
11:21:28 19-12-2023
"Заявки на покупку стартуют 18 декабря – пока их принимают от компаний и государственных органов." если антишпионский, значит будет очень дорого. но мы ж для этого налоги отчисляем дяде вове. кто-то опять ручонки нагреет на антишпионской теме.
11:57:19 19-12-2023
И ещё этот... Ы-мобиль, чтоль...
12:35:54 19-12-2023
Антишпионский?! Ну ну... просто шпионы будут теперь другие...
13:19:32 19-12-2023
А где обещанные планшеты для школьников,на которые были выделены госсредства?
15:10:13 20-12-2023
В Этом смартфоне ни грамма российского нет включая операционную систему.
09:06:56 23-12-2023
10 Гб места в облачном хранилище и 128 МБ ПЗУ это очень антишпионское решение