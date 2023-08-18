Появились первые снимки российского смартфона с отечественной ОС

Некоторые запчасти будут делать за пределами страны, однако на телефоне появится отметка "Сделано в России"

18 августа 2023, 07:40, ИА Амител





























Фото: t.me/appsimru/45

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков опубликовал в своем Telegram-канале инсайдерские снимки первого российского смартфона "Р-ФОН" с операционной системой "РОСА Мобайл". Телефон с этой прошивкой создает "РОСА МОбайл".

"У меня теперь есть детали и главное, сам смартфон! Он будет называться "Р-ФОН", — написал Зыков.

Сборку устройства будет проводить в Зеленограде. Как сообщает РИА Новости, смартфон позиционируется как гаджет для массового использования. В беседе с агентством Зыков отметил, что некоторые запчасти будут делать за пределами страны, однако в результате на телефоне появится отметка "Сделано в России".

Пока известен ряд технических характеристик. Диагональ дисплея составит 6,7 дюйма, оперативная память составит 8 Гб. Встроенная память — 128 Гб. Основная камера 50 Мп, тогда как разрешение фронтальной камеры пока неизвестно. Мощность батареи — 5 тысяч мАч. В устройстве также предусмотрен слот под две SIM-карты, датчик отпечатка пальца, а также Wi-Fi, NFC и Bluetooth. Ориентировочная стоимость — до 40 тысяч рублей.

Сама операционная система будет доступна с 2024 года. Корпоративные заказчики смогут опробовать ее уже в текущем году.