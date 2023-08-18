Появились первые снимки российского смартфона с отечественной ОС
Некоторые запчасти будут делать за пределами страны, однако на телефоне появится отметка "Сделано в России"
18 августа 2023, 07:40, ИА Амител
Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков опубликовал в своем Telegram-канале инсайдерские снимки первого российского смартфона "Р-ФОН" с операционной системой "РОСА Мобайл". Телефон с этой прошивкой создает "РОСА МОбайл".
"У меня теперь есть детали и главное, сам смартфон! Он будет называться "Р-ФОН", — написал Зыков.
Сборку устройства будет проводить в Зеленограде. Как сообщает РИА Новости, смартфон позиционируется как гаджет для массового использования. В беседе с агентством Зыков отметил, что некоторые запчасти будут делать за пределами страны, однако в результате на телефоне появится отметка "Сделано в России".
Пока известен ряд технических характеристик. Диагональ дисплея составит 6,7 дюйма, оперативная память составит 8 Гб. Встроенная память — 128 Гб. Основная камера 50 Мп, тогда как разрешение фронтальной камеры пока неизвестно. Мощность батареи — 5 тысяч мАч. В устройстве также предусмотрен слот под две SIM-карты, датчик отпечатка пальца, а также Wi-Fi, NFC и Bluetooth. Ориентировочная стоимость — до 40 тысяч рублей.
Сама операционная система будет доступна с 2024 года. Корпоративные заказчики смогут опробовать ее уже в текущем году.
08:23:22 18-08-2023
И чем он лучше обычного ведроида? У меня смартфон на 11 ведре, с аналогичными характеристиками, только ещё защищённый по IPv 57 за 13 тыс. Что заставит людей выкладывать сорокет- точно не его ТТХ!
08:51:40 18-08-2023
Это для тех, кто автопром потербляет российский.
13:11:32 18-08-2023
Гость (08:51:40 18-08-2023) Это для тех, кто автопром потербляет российский.... А у тебя какой автопром и какой телефон? Просто интересно)
08:53:19 18-08-2023
Обычный проект под распил денег. Никому он не сдался, на рынке тьма моделей под любой кошелек.
09:13:08 18-08-2023
40 тысяч за мобилу? они там что курят?
10:50:06 18-08-2023
Гость (09:13:08 18-08-2023) 40 тысяч за мобилу? они там что курят?... а сотыгу за огрызок это норм?
11:06:31 18-08-2023
Гость (10:50:06 18-08-2023) а сотыгу за огрызок это норм?... А две сотыги за Самсу платят, это лучше чем сотыга за Айфон? И если для человека 40К за телефон дорого, то это прежде всего говорит о самом человеке. Хотя о чём это я... Кому-то и Демикс - кроссовки, а праворукий япониц дремучих годов - автомобиль...
11:49:11 18-08-2023
Гость (11:06:31 18-08-2023) А две сотыги за Самсу платят, это лучше чем сотыга за Айфон?... Кто может вывалить за телефон 40-100-200 тысч рублей, а потом только разговаривать по нему и смотреть порнушку в воцаппе? Это как раз многое говори о человеке. Точнее, о его умственной инвалидности.
13:11:04 18-08-2023
Гость (11:49:11 18-08-2023) Кто может вывалить за телефон 40-100-200 тысч рублей, а пото... Когда ты приписываешь другому человеку действия, которые сам совершаешь, то это очень смешно выглядит) У меня телефон работает как коммуникатор в работе со всем возможным функционалом) А порнуху я смотрю на огромном экране домашнего кинотеатра)
09:14:52 18-08-2023
этого китайца госухам будут перепродавать по х5 цене
10:48:22 18-08-2023
Тема то нормальная, цена только завышена однозначно.
11:06:12 18-08-2023
"некоторые запчасти" - это примерно все? Да и операционная система линукс, которая тут названа "РОСА Мобайл", никак не российская, её весь мир сообща пишет.
16:57:35 18-08-2023
Гость (11:06:12 18-08-2023) "некоторые запчасти" - это примерно все? Да и операционная с... Тогда чего же все называют микрософт американской, если винду пишут индусы? А убунту южноафриканской, хотя она тоже линуксячья? А, не, вы не понимаете это другое ©
15:01:48 18-08-2023
Гость (13:11:04 18-08-2023) Когда ты приписываешь другому человеку действия, которые сам... В том и дело, что это как раз ты приписываешь мне то, чего я не делаю, поскольку не покупаю телефон за 40-100-200 т.р. и далее по тексту... Так что моё предположение об умственной инвалидности таких, кто тратит 40-100-200 в твоём случае подтверждено... тренируй логику.
16:41:52 18-08-2023
Гость (15:01:48 18-08-2023) В том и дело, что это как раз ты приписываешь мне то, чего я... То есть по твоему некая "умственная инвалидность" выражается в способности индивида выложить за телефон 40-100-200 тысяч? Бгг) Тогда все владельцы вилл-яхт-заводов-пароходов - все пациенты психиатров) Ты ведь даже сам не понимаешь насколько ущербна твоя логика и ты сам)
15:04:26 18-08-2023
Вы ещё не поинтересовались относительно используемого процессора и типа памяти... Очередной "Эльбрус" поди, вот и цена как у подводной лодки...
16:55:03 18-08-2023
Гость (08:23:22 18-08-2023) И чем он лучше обычного ведроида? У меня смартфон на 11 ведр... тем, что на коробке написано «Сделано в России», что позволит закупать его всяческим госструктурам. Производителя болванки уже нашли — это некая Bopel Mobile Technology Сo Limited из Гонконга. Вполне обычная история для рынка. А вот сертификации (и прочие не особо нужные обычному пользователю вещи) таки стоят деняк. НЕМАЛЫХ. В вашу мобилу, какой бы хорошей она ни была, ушлый китаец мог понапихать зондов. От которых и реклама, и платные подписки на короткие номера, и прочее не особо приятное. Вот хотя бы на это надо проверить, чтобы невесть кто за мобилой не следил.