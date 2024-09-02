Проект частной поликлиники в новом квартале Барнаула повторно "зарубил" градсовет

Здание хотят "посадить" среди многоэтажных домов

02 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Проект поликлиники на ул. Солнечная Поляна, 96 / Фото: "Мастерская Золотова"

Градостроительная комиссия во второй раз отклонила проект коммерческой поликлиники на 300 посещений на ул. Солнечная Поляна, 96 (квартал Норд). Впервые эскизы здания презентовали в июне 2024 года. На заседании 29 августа архитектор-докладчик заявил, что проект переработали, большинство замечаний устранили. Однако экспертов новый вариант не впечатлил: они отметили, что здание похоже на офисник, и усомнились, что медицинский центр там вообще появится.

Выгодная этажность

В обновленном проекте архитекторы (эскизы выполнила "Мастерская Золотова") изменили структуру помещений, выполнили функциональное разделение этажей: в подвале предусмотрели помещения для персонала, технические зоны. Первый и второй этажи полностью отдали для посетителей и приема больных.

Увеличивать этажность и площадь здания, как того просили члены градсовета на июньском заседании, авторы не стали. Докладчик, архитектор Павел Гуркович пояснил: коммерческий проект большой площади не будет иметь нужного эффекта, но и маленький тоже невыгоден.

Кроме того, большое здание нарушает инсоляцию соседнего жилого дома, да и в утвержденном проекте планировки квартала значится двухэтажная поликлиника.

Члены градсовета обратили внимание, что на участке медучреждения не заложено никаких подсобных помещений: гаражей, складов, объектов инженерно-технического назначения.

Докладчик объяснил, что у поликлиники узкая направленность, поэтому никаких дополнительных зданий не требуется. Например, здесь не будет отделения скорой помощи, поэтому гаражи для хранения автомобилей не нужны. А все помещения для хранения медицинских отходов, прачечные предусмотрены в подвале.

"Крохотные кабинетики"

Интересовало комиссию и будущее объекта. Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров спросил, известны ли организации, которые будут базироваться в медцентре. По словам докладчика, компании-арендаторы готовы рассматривать объект только после того, как инвестор получит разрешение на строительство. При этом здание спроектировано максимально универсальным, чтобы его могли занимать разные организации.

Проект поликлиники на ул. Солнечная Поляна, 96 / Фото: "Мастерская Золотова"

Доклад архитектора не убедил большинство членов градсовета. Как и на прошлом заседании, они решили, что объект не подходит под медицинский профиль. Исполнительный директор СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин обратил внимание на громадные холлы и большое число коридоров:

"Поликлиника – четкое функциональное зонирование, административная часть, приемная. Вы сначала запроектировали объем, а теперь туда пытаетесь впихнуть поликлинику".

Его поддержал архитектор Сергей Боженко. Он отметил, что любая поликлиника состоит из связанных блоков, каждый из которых ориентирован на какую-то функцию.

"Это же такая нищенская нарезка на крохотные кабинетики – крайне нерационально. По-моему, этот проект нуждается в серьезной функциональной доработке. Мы не получили ответы на многие вопросы. Предлагаю пригласить на градсовет заказчика, который бы пояснил функциональное использование объекта. Рано согласовывать такое предложение", – сказал архитектор.

Член градсовета Евгений Носенко похвалил архитектуру здания, но заметил, что оно больше похоже на офисный центр для юристов. Так, в поликлинике нет ни хирургических, ни перевязочных.

Руководитель архитектурной мастерской "Призма" Наталья Кан предположила, что поликлинику все-таки построят, введут в эксплуатацию, участок из аренды переведут в собственность (компания "Альфа Строй" выиграла землю на торгах), а затем разделят площадку и на второй половине будут возводить другой коммерческий проект.

Андрей Федоров добавил, что этого сценария исключать нельзя, однако градсовет не может повлиять на планы инвестора. Главная функция органа – принять решение о строительстве объекта на участке.

"Проект планировки утвержден, с заказчиком мы дополнительно поговорим о функциональном назначении этого здания. Хотелось бы сохранить его в соответствии с проектом планировки. Эту позицию мы будем отстаивать", – пообещал он.

Несмотря на доводы Федорова, большинство членов комиссии проголосовали за то, чтобы отклонить эскизы. Теперь проект ждет третий градсовет.