Эксперты считают, что показатели должны быть выше

19 января 2024, 09:00, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В прошедшем году девелоперы Барнаула получили 24 разрешения на строительство многоквартирных домов. Это практически сопоставимо с объемами 2022-го, когда девелоперы получили 26 разрешений. Однако, говорят эксперты, для стабильного развития отрасли показатели должны быть выше.

Количество выданных документов, которые позволяют компаниям возводить дома, за последние годы – самое низкое. В 2014 году застройщики получили 67 разрешений на строительство, в 2015-м – 44, в 2016-м – 30, в 2018-м – 61, в 2019-м – 25, в 2020-м – 37, в 2021-м – 18. Эксперты отмечают, что тенденция к снижению объяснима несколькими сложностями.

"Проблемы в отрасли есть: нехватка земли и проектное финансирование. Сейчас не каждый застройщик может зайти на рынок и заключить с банком договор. Особенно остро проблема стоит в малых городах Алтайского края. Бийск, Новоалтайск еще как-то "барахтаются", хотя объемы там должны быть больше: потребность в новом жилье есть", – прокомментировал динамику amic.ru председатель Союза строителей Александр Мишустин.

При этом он отметил, что в регионе растет (хоть и небыстро) объем незавершенного строительства: дома, на которые выданы разрешения, но еще не введенные в эксплуатацию.

Это важный показатель, демонстрирующий динамику развития отрасли. За год в крае объем "незавершенки" вырос на 100 тыс. квадратных метров.

"Если в конце 2022 года объем незавершенного строительства в регионе составлял 650 тыс. квадратных метров, то в 2023 году – 750 тыс. При этом по итогам 2023-го в Алтайском крае жилья ввели меньше: 92% к уровню 2022 года (тогда построили 923 тыс. "квадратов". – Прим. ред.). Многоквартирного жилья построили на 20,9% меньше (по данным "Дом.рф", в 2022 году ввели 571 тыс. квадратных метров. – Прим. ред.). Поэтому прогнозы делать рано. Нам надо иметь "незавершенку" в миллион квадратных метров, чтобы ежегодно вводить 400-450 тыс. "квадратов", – сообщил спикер.