"Прогнозы делать рано". В 2023 году в Барнауле разрешили возводить 24 многоэтажки
Эксперты считают, что показатели должны быть выше
19 января 2024, 09:00, ИА Амител
В прошедшем году девелоперы Барнаула получили 24 разрешения на строительство многоквартирных домов. Это практически сопоставимо с объемами 2022-го, когда девелоперы получили 26 разрешений. Однако, говорят эксперты, для стабильного развития отрасли показатели должны быть выше.
Количество выданных документов, которые позволяют компаниям возводить дома, за последние годы – самое низкое. В 2014 году застройщики получили 67 разрешений на строительство, в 2015-м – 44, в 2016-м – 30, в 2018-м – 61, в 2019-м – 25, в 2020-м – 37, в 2021-м – 18. Эксперты отмечают, что тенденция к снижению объяснима несколькими сложностями.
"Проблемы в отрасли есть: нехватка земли и проектное финансирование. Сейчас не каждый застройщик может зайти на рынок и заключить с банком договор. Особенно остро проблема стоит в малых городах Алтайского края. Бийск, Новоалтайск еще как-то "барахтаются", хотя объемы там должны быть больше: потребность в новом жилье есть", – прокомментировал динамику amic.ru председатель Союза строителей Александр Мишустин.
При этом он отметил, что в регионе растет (хоть и небыстро) объем незавершенного строительства: дома, на которые выданы разрешения, но еще не введенные в эксплуатацию.
Это важный показатель, демонстрирующий динамику развития отрасли. За год в крае объем "незавершенки" вырос на 100 тыс. квадратных метров.
"Если в конце 2022 года объем незавершенного строительства в регионе составлял 650 тыс. квадратных метров, то в 2023 году – 750 тыс. При этом по итогам 2023-го в Алтайском крае жилья ввели меньше: 92% к уровню 2022 года (тогда построили 923 тыс. "квадратов". – Прим. ред.). Многоквартирного жилья построили на 20,9% меньше (по данным "Дом.рф", в 2022 году ввели 571 тыс. квадратных метров. – Прим. ред.). Поэтому прогнозы делать рано. Нам надо иметь "незавершенку" в миллион квадратных метров, чтобы ежегодно вводить 400-450 тыс. "квадратов", – сообщил спикер.
09:14:35 19-01-2024
жилые высотки только в странах третьего мира
11:56:47 19-01-2024
гость (09:14:35 19-01-2024) жилые высотки только в странах третьего мира... манхэттен ;))
09:41:55 19-01-2024
Незавершенка растет в том числе и потому, что строительные компании искусственно придерживают ввод ЖК в эксплуатацию. Как это делается. На этапе заключения договора строительная компания берет себе запас по срокам, например, фактически дом по плану можно построить 01.01.24, а в договоре напишут 01.07.24, а то и 01.01.25. На словах дольщику говорят, мол не волнуйтесь, что в договоре так, построим быстрее. Им верят. Дальше. При строительстве смотрят динамику продаж долевок и наполнения эскроу-счетов. Если продажи идут хорошо и к моменту ввода ЖК продано примерно 95%, то супер - дом вводят, оставшиеся квартиры уже продают после ввода. Если продано меньше, то начинают искусственно задерживать ввод, чтобы все же побольше продать долевок до ввода. Зачем? Да все просто. Льготное банковское кредитование распространяется только на первичку, после того, как долевка превратилась в квартиру, получить льготный кредит можно только если покупаешь напрямую у застройщика. А это редкость в наше время, т.к. даже если застройщик и придерживет долевки до ввода, то редко оставляет их у себя на балансе, в основном продает своим "партнерам". Вывод: рост незавершенки - это признак ухудшения продаж долевок. Собственно, это видно и по иным признакам
11:06:31 20-01-2024
Гость (09:41:55 19-01-2024) Незавершенка растет в том числе и потому, что строительные к... Кто купит недвижимость в доме, у которого проблемы со здачей? Бред не неси, ыксперд.
09:54:23 19-01-2024
Представляю, какие немыслимые цены будут на квартиры в этих домах
11:14:44 19-01-2024
В Новосибирске таких понастроили. В итоге сейчас мерзнет всё левобережье. Третий прорыв теплотрасс за неделю. Коммунальщики пока не справляются. Хорошо, что не переехал туда в своё время.
12:44:43 19-01-2024
Гость (11:14:44 19-01-2024) В Новосибирске таких понастроили. В итоге сейчас мерзнет всё... Ты посмотри локацию где порывы на левом берегу произошли, это район улицы Троллейной, это не новостройки вовсе, это старые дома советского периода постройки.
15:11:09 19-01-2024
Гость (12:44:43 19-01-2024) Ты посмотри локацию где порывы на левом берегу произошли, эт... Ню-ню. Понастроили, а запитаны все от двух старых закольцованных ТЭЦ если что. Только одна там есть на два берега.
13:40:57 19-01-2024
Как тушить пожар на 20 этаже? И землетрясения никто не отменял.
07:48:09 20-01-2024
А я считаю это жутким не комфортным "человейником" Уверен всё эти высотки лет через 15-20 будут социальное гетто.
11:07:57 20-01-2024
Михаил (07:48:09 20-01-2024) А я считаю это жутким не комфортным "человейником" Уверен вс... Следуя твоей логике - все многоэтажки это гетто.
12:40:06 20-01-2024
Для полной палаты нет персонажа, который вещает об отсутствии света в окнах. Стройка, господа неумные комментаторы, является одним из локомотивов экономики Барнаула. Один строитель даёт работу, как минимум, 7 смежникам. Не хотите - не покупайте. Нет денег - не покупайте. Но тот же Локомотив уже почти полностью распродан, хотя стройка ещё идёт. Так что, собаки лают - а строители работают, в отличии от вас.