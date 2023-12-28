Три разрешения на строительство ЖК получили барнаульские девелоперы в декабре

За весь 2023 год выдано 23 разрешительных документа на возведение многоквартирных домов

28 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"

В последнем месяце 2023 года мэрия выдала три разрешения на строительство многоэтажных домов. Два ЖК расположены в центральной части города, один – на Горе. Это квартал "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35б, который застройщик "Мой дом" анонсировал еще в конце 2022 года.

В течение 2023-го компания проводила общественные слушания, чтобы сменить назначение земельного участка, встречалась с жителями ближайших домов, которые были против строительства в лесном массиве. На повторных слушаниях девелоперу одобрили изменения, в октябре проект ЖК показали на градсовете, но не согласовали.

В ноябре прошло повторное заседание, на котором эксперты одобрили эскизы. А уже 14 декабря инвестор получил разрешение на строительство. Оно действует до 14 июня 2026 года.

Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"

Напомним, по проекту квартал состоит из пяти 8-9-этажных домов. Общее число квартир – 245. В трех корпусах на первых этажах запроектированы магазин у дома, семейный ресторан, спортзал, помещение под аптеку или кафе, частный детский сад. Также на территории ЖК планируют построить полуподземный паркинг со стеклянной стеной.

4 декабря разрешение на строительство получила компания "Сок", которая построит на ул. Пролетарской, 82, десятиэтажный дом на 39 квартир. "Малогабариток" в здании не будет: лишь "двушки" от 60 "квадратов", трехкомнатные квартиры с зимними садами и одна четырехкомнатная площадью 137 "квадратов", расположенная на девятом этаже.

Проект на ул. Пролетарской, 82 / Фото: "Гранит"

Подземный паркинг рассчитан на 18 машино-мест и 28 ячеек для хранения шин. Еще шесть машино-мест будет во дворе.

Дом станет продолжением уже возводимого на этой площадке комплекса от девелопера "Сок": первый дом компания начала строить в 2022 году и намерена завершить в 2024-м.

Застройщик "Регионстрой" продолжает развивать квартал на месте трамвайного депо № 1. Компания получила разрешение на строительство очередного дома (всего их будет четыре) 20 декабря. Документ действителен до 20 января 2027 года.

Проект ЖК на ул. Анатолия, 304 / Фото: "Дом.рф"

Жилой комплекс на ул. Анатолия впервые показали на градостроительном совете в январе 2021 года, а в конце 2022-го компания получила разрешение на строительство первой десятиэтажки.