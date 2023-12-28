Три разрешения на строительство ЖК получили барнаульские девелоперы в декабре
За весь 2023 год выдано 23 разрешительных документа на возведение многоквартирных домов
28 декабря 2023, 09:15, ИА Амител
В последнем месяце 2023 года мэрия выдала три разрешения на строительство многоэтажных домов. Два ЖК расположены в центральной части города, один – на Горе. Это квартал "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35б, который застройщик "Мой дом" анонсировал еще в конце 2022 года.
В течение 2023-го компания проводила общественные слушания, чтобы сменить назначение земельного участка, встречалась с жителями ближайших домов, которые были против строительства в лесном массиве. На повторных слушаниях девелоперу одобрили изменения, в октябре проект ЖК показали на градсовете, но не согласовали.
В ноябре прошло повторное заседание, на котором эксперты одобрили эскизы. А уже 14 декабря инвестор получил разрешение на строительство. Оно действует до 14 июня 2026 года.
Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"
Напомним, по проекту квартал состоит из пяти 8-9-этажных домов. Общее число квартир – 245. В трех корпусах на первых этажах запроектированы магазин у дома, семейный ресторан, спортзал, помещение под аптеку или кафе, частный детский сад. Также на территории ЖК планируют построить полуподземный паркинг со стеклянной стеной.
4 декабря разрешение на строительство получила компания "Сок", которая построит на ул. Пролетарской, 82, десятиэтажный дом на 39 квартир. "Малогабариток" в здании не будет: лишь "двушки" от 60 "квадратов", трехкомнатные квартиры с зимними садами и одна четырехкомнатная площадью 137 "квадратов", расположенная на девятом этаже.
Проект на ул. Пролетарской, 82 / Фото: "Гранит"
Подземный паркинг рассчитан на 18 машино-мест и 28 ячеек для хранения шин. Еще шесть машино-мест будет во дворе.
Дом станет продолжением уже возводимого на этой площадке комплекса от девелопера "Сок": первый дом компания начала строить в 2022 году и намерена завершить в 2024-м.
Застройщик "Регионстрой" продолжает развивать квартал на месте трамвайного депо № 1. Компания получила разрешение на строительство очередного дома (всего их будет четыре) 20 декабря. Документ действителен до 20 января 2027 года.
Проект ЖК на ул. Анатолия, 304 / Фото: "Дом.рф"
Жилой комплекс на ул. Анатолия впервые показали на градостроительном совете в январе 2021 года, а в конце 2022-го компания получила разрешение на строительство первой десятиэтажки.
09:45:31 28-12-2023
На ул. Петра Сухова стали появляться пустыри на месте сноса ветхих зданий. Стесняюсь спросить ,а когда будет застройка на месте этих "футбольных полей". Никаких архитектурных проектов и планов не в соц.сетях ,не в заявлениях нашего "уважаемого" губернатора не обнаружено.В месте с тем уничтожаются леса на горе для постройки Ж.К.Считаю это безрассудством. Господин Таменко обращаюсь к вам - пожалуйста сохраните Ленточный Бор и эту красоту для нас и наших внуков ,ведь есть места для застроек.
18:01:03 28-12-2023
гость (09:45:31 28-12-2023) На ул. Петра Сухова стали появляться пустыри на месте сноса ... Не беспокойтесь, эти "пустыри", "тех кого надо" пустыри. Ещё ни на одном таком "пустыре" ни одного соцобъекта(спортивного, образовательного, медицинского) не построено. Это на месте школы (Аванесова) или детсада (Сизова) назначение земель меняется мигом под "девелоперов", обратного ещё ни разу не было. Зато теперь школу на горе проектируют в 2х километрах от общественного транспорта в лесу.
10:30:01 28-12-2023
Рендеры нужно делать не только с подросшими зелеными деревьями, которые будут такими через 30 лет и хорошим летним деньком, но и как будет выглядеть этот проект в дрист весенне-осенний-зимний, который большую часть года у нас. А так получается введение в заблуждение.
11:12:43 28-12-2023
Куда будут девать снег с этих балконов? На головы соседям скидывать? И таки да, дожали вырубку леса своими сараями. А на Пролетарской в типа полуелиьтном доме оставшиеся 15 квартир на чью площадь будут ставить свои корыта (это при условии 1 семья -1 машина)))?