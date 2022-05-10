Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в Барнауле

ДТП произошло на улице Попова в Барнауле. Как сообщают очевидцы произошедшего в сообществе «Инцидент Барнаул», после аварии один из участников вылетел на тротуар.

О пострадавших в столкновении двух иномарок не сообщается. Информация об их наличии, а также обстоятельствах ДТП выясняется.

Напомним, что водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода в Барнауле в ночь на 9 мая, сообщает «Инцидент Барнаул».

По информации очевидца, инцидент случился в районе здания № 127б по улице Власихинской. По предварительным данным, потерпевший скончался на месте.