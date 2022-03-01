Барнаульских подростков осудили за попытку сбыта наркотиков

В Барнауле двух 17-летних подростков признали виновными в покушении на сбыт наркотических средств. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в июле 2021 года неизвестный предложил школьникам получать для реализации партии наркотических средств.

Установлено, что с июля по сентябрь 2021 года подростки получали информацию о местонахождении партии с наркотиками, после чего один из них осуществлял фасовку на более мелкие, а затем молодые люди сбывали их в различных местах города Барнаула. Довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, они были задержаны сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия молодые люди вину признали и раскаялись в содеянном. Суд приговорил их к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.