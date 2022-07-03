Пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что мужчину, которого подозревают в похищении ребёнка, продолжают искать.

Предполагается, что похитителем может быть знакомый матери ребёнка. Женщина состоит на профилактическом учёте за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что девочка ушла из дома и не вернулась. Позднее на территории кладбища нашли её заколку.

Мужчина, которого подозревают в похищении, ранее был судим по нескольким статьям: изнасилование, угроза убийством, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, уклонение от отбывания оказания.