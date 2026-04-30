В Барнауле две сотни частных домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

30 апреля 2026, 12:38, ИА Амител

Ранним утром 30 апреля в Барнауле произошла крупная коммунальная авария — на улице Гончарова, 16, поврежден водопровод диаметром 600 мм, сообщили в "Росводоканале Барнаул". Специалисты уже приступили к устранению повреждения.

На время ремонтных работ подачу воды ограничили в ряде домов и зданий. В частности, без холодного водоснабжения остался двухэтажный многоквартирный дом по адресу Приветная, 3, а также около 200 частных домов на улицах Гончарова (1–22), Власихинская (1–90), Еловая (1–5), Пихтовая (1–14), Брусничная (1–14), Дивная (1–11), Заповедная (2, 4, 12, 14), Приветная (2–10), Таежный (1–7), 1-й Выезд (1–14), 2-й Выезд (1–15), 3-й Выезд (1–18), 4-й Выезд (1–15), 5-й Выезд (1–7), а также Кулундинская (29–68).

Ограничения затронули и административные здания, в том числе хозяйственный корпус детского сада на Власихинской, 29, КНС-1 на Власихинской, 3, а также ряд объектов по адресам Власихинская, 45, 45/3, 45/2, 47, 49в/2, 47а, 49/2, 49, 51, Кулундинская, 70а и бойлерную на Приветной, 9.

Кроме того, в период проведения работ возможно снижение давления на верхних этажах зданий в границах ул. Молодежной — пр. Социалистического — ул. Мерзликина — пр. Красноармейского — пр. Ленина — ул. Брестской — пр. Строителей — ул. Путиловской — ул. 9-го Января — пр. Комсомольского — ул. Димитрова — ул. Крупской — пер. Ядринцева.