В большинстве парков уже работают аттракционы

01 мая 2026, 10:18, ИА Амител

Парк "Центральный" / Фото: Мария Яцутко / amic.ru

Летний парковый сезон в Барнауле стартовал 1 мая. Посетителей ждут различные мероприятия для всей семьи: концерты, интерактивы, состязания, ярмарки, мастер-классы, розыгрыши призов и другое.

«В парке культуры и отдыха "Центральный", парках "Лесная сказка" и "Арлекино", а также в "Эдельвейсе" уже работают аттракционы. Парк "Солнечный ветер" пока закрыт для посещения», — рассказали в администрации города.

Парк культуры и отдыха "Центральный" (пр. Социалистический, 11)

Открытие состоялось в 10:00. В это время начался фестиваль инженерных рабочих профессий "Заводская проходная".

В 12:00 для гостей парка выступит Барнаульский духовой оркестр с концертной программой "Улыбка весны", а в 18:00 начнется музыкально-развлекательное мероприятие "Мир! Парк! Май!"

Также на протяжении дня в парке будет работать ярмарка ремесленников.

Парк аттракционов "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 12)

Пройдет фестиваль "Здравствуй, май!". С 12:00 до 14:00 будут организованы игровые площадки, а также интерактивная площадка Объединения детских центров Алтайского края и розыгрыш призов на главной сцене.

С 12:00 до 16:00 в парке проведут ярмарку декоративно‑прикладного творчества, а в 14:00 начнется музыкально‑игровая программа.

Парк "Арлекино" (ул. Г. Исакова, 149а)

Запланирована насыщенная программа под названием "Мир, труд, май!". С 16:00 до 18:00 гостей ждут ярмарки, мастер-классы и концерт.

Кроме того, с 15:00 до 18:00 возле сцены парка пройдет мастер-класс по созданию композиций из стабилизированного мха и природных материалов.