Пьяный челябянец вывел не одетую девочку на мороз

В Челябинской области пьяный мужчина вывел на тридцатиградусный мороз неодетую девочку. Об этом сообщает ИА «Первое областное».

В региональном МВД журналистам рассказали от том, что мужчина взял детей своей подруги и повел их в магазин. Мальчик был одет тепло, а девочка оказалась на морозе без штанов и шапки.

Соседи увидели это и вызвали полицейских, которые задержали нетрезвого мужчину. В отношении него составили протокол о появлении в общественном месте в нетрезвом виде.

Обстоятельства случившегося сотрудники полиции выясняют.