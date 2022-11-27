Пьяный челябянец вывел не одетую девочку на мороз

Мужчина взял детей своей знакомой и отправился с ними в магазин

27 ноября 2022, 18:56, Илья Звягинцев

В Челябинской области пьяный мужчина вывел на тридцатиградусный мороз неодетую девочку. Об этом сообщает ИА «Первое областное».

В региональном МВД журналистам рассказали от том, что мужчина взял детей своей подруги и повел их в магазин. Мальчик был одет тепло, а девочка оказалась на морозе без штанов и шапки.

Соседи увидели это и вызвали полицейских, которые задержали нетрезвого мужчину. В отношении него составили протокол о появлении в общественном месте в нетрезвом виде.

Обстоятельства случившегося сотрудники полиции выясняют.

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