Пьяный челябянец вывел не одетую девочку на мороз
Мужчина взял детей своей знакомой и отправился с ними в магазин
27 ноября 2022, 18:56, Илья Звягинцев
В Челябинской области пьяный мужчина вывел на тридцатиградусный мороз неодетую девочку. Об этом сообщает ИА «Первое областное».
В региональном МВД журналистам рассказали от том, что мужчина взял детей своей подруги и повел их в магазин. Мальчик был одет тепло, а девочка оказалась на морозе без штанов и шапки.
Соседи увидели это и вызвали полицейских, которые задержали нетрезвого мужчину. В отношении него составили протокол о появлении в общественном месте в нетрезвом виде.
Обстоятельства случившегося сотрудники полиции выясняют.
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