Путин заявил, что ВВП России уже выше, чем до западных санкций

Сейчас РФ по темпам экономического роста опережает все ведущие страны ЕС, отметил президент

08 декабря 2023, 07:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Валовой внутренний продукт России за десять месяцев 2023 года вырос на 3,2%, сообщил Владимир Путин на форуме "Россия зовет!".

"За десять месяцев текущего года валовой внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада", – цитирует его ТАСС.

Российский лидер ожидает, что по итогам года ВВП прибавит не меньше 3,5%.

Как подчеркнул президент, это для российской экономики хорошие показатели и сейчас РФ по темпам экономического роста опережает все ведущие страны ЕС.

"На потребительском рынке мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг, брендов и посредников. По сути, занимаемся активным освоением собственного рынка. Это, конечно, приводит к системным позитивным результатам", – заключил Путин.

На форуме президент также сказал, что рост реальных зарплат населения России в 2023 году составил 7%, а реальные располагаемые доходы увеличились на 4,4%.