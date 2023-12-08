Путин заявил, что ВВП России уже выше, чем до западных санкций
Сейчас РФ по темпам экономического роста опережает все ведущие страны ЕС, отметил президент
08 декабря 2023, 07:45, ИА Амител
Валовой внутренний продукт России за десять месяцев 2023 года вырос на 3,2%, сообщил Владимир Путин на форуме "Россия зовет!".
"За десять месяцев текущего года валовой внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада", – цитирует его ТАСС.
Российский лидер ожидает, что по итогам года ВВП прибавит не меньше 3,5%.
Как подчеркнул президент, это для российской экономики хорошие показатели и сейчас РФ по темпам экономического роста опережает все ведущие страны ЕС.
"На потребительском рынке мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг, брендов и посредников. По сути, занимаемся активным освоением собственного рынка. Это, конечно, приводит к системным позитивным результатам", – заключил Путин.
На форуме президент также сказал, что рост реальных зарплат населения России в 2023 году составил 7%, а реальные располагаемые доходы увеличились на 4,4%.
08:00:32 08-12-2023
"За 10 месяцев текущего года валовой внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада", ======================== Хитрость ВВП в том, если задрать цены на все, том числе и на резиновые калоши, естественно ВВП в денежном выражение вырастит, а в штуках на много меньше. Одним словом цирк с фокусником.
11:58:36 08-12-2023
Гость (08:00:32 08-12-2023) "За 10 месяцев текущего года валовой внутренний продукт Росс... Цирк с конями,
08:02:40 08-12-2023
Какой рост у ВВП и вес ?
09:39:18 08-12-2023
Слёзы проступают от гордости! УРА товарищи!!!
10:08:00 08-12-2023
Забористую поставляют.
10:22:37 08-12-2023
Если в ВВП учитывать товары военного назначения, то он естественно вырос. Но макроэкономически - это расход и пассив, одним словом - убыток. Недаром война - это всегда галопирующая инфляция.
10:40:28 08-12-2023
А яйца почему но 130 рублей стали? Опять байден виноват?
12:38:22 08-12-2023
Гость (10:40:28 08-12-2023) А яйца почему но 130 рублей стали? Опять байден виноват? ... да! я лично видела фото, на котором Байден подписывал указ о повышении цен на яйца в России. и повышение тарифов на коммуналку он тоже регулярно подписывает. и пенсионный возраст - тоже он, негодяй!
11:50:44 08-12-2023
Да-да и зарплаты выросли)))
12:45:51 08-12-2023
Вообще то, по законам математики сравниваются только сопоставимые цифры. Пересчитайте ВВП запада в рублях, ну или ВВП России в евро, вот тогда и сравнивайте.
12:49:43 08-12-2023
ну яйца по 130 и бананы по 150 сделали свой вклад в рост ВВП
02:33:11 09-12-2023
А чего же мы тогда живем хуже???Где логика???????