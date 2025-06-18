Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

В первую тройку также вошли руководители АлтГТУ, АлтГПУ и АГМУ

18 июня 2025, 11:41, ИА Амител

Ректоры алтайских вузов / Коллаж: "Атмосфера"

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в мае 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за май:

ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 1-е место, 15 упоминаний;

ректор АлтГТУ Андрей Марков – 2-е место, 14 упоминаний;

ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 3-е место, восемь упоминаний;

ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 3-е место, восемь упоминаний.

Медиарейтинг ректоров вузов за май 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"