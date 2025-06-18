Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов
В первую тройку также вошли руководители АлтГТУ, АлтГПУ и АГМУ
18 июня 2025, 11:41, ИА Амител
Ректоры алтайских вузов / Коллаж: "Атмосфера"
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в мае 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за май:
- ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 1-е место, 15 упоминаний;
- ректор АлтГТУ Андрей Марков – 2-е место, 14 упоминаний;
- ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 3-е место, восемь упоминаний;
- ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 3-е место, восемь упоминаний.
Медиарейтинг ректоров вузов за май 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"
"В топ-3 вернулся ректор АлтГУ Сергей Бочаров и возглавил майский медиарейтинг. Руководитель технического университета Андрей Марков поднялся с третьей на вторую позицию. Лидер апреля, ректор медуниверситета Ирина Шереметьева, и ректор педагогического университета Ирина Лазаренко (третье место в апреле) вместе оказались на третьей строчке", – отмечает издание.
Комментарии 0