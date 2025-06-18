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Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

В первую тройку также вошли руководители АлтГТУ, АлтГПУ и АГМУ

18 июня 2025, 11:41, ИА Амител

Ректоры алтайских вузов / Коллаж: "Атмосфера"
Ректоры алтайских вузов / Коллаж: "Атмосфера"

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в мае 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за май:

  • ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 1-е место, 15 упоминаний;
  • ректор АлтГТУ Андрей Марков – 2-е место, 14 упоминаний;
  • ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 3-е место, восемь упоминаний;
  • ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 3-е место, восемь упоминаний.
Медиарейтинг ректоров вузов за май 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

"В топ-3 вернулся ректор АлтГУ Сергей Бочаров и возглавил майский медиарейтинг. Руководитель технического университета Андрей Марков поднялся с третьей на вторую позицию. Лидер апреля, ректор медуниверситета Ирина Шереметьева, и ректор педагогического университета Ирина Лазаренко (третье место в апреле) вместе оказались на третьей строчке", – отмечает издание.

Алтайский край рейтинги университеты

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