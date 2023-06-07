Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей вузов на Алтае

В мае Сергей Бочаров участвовал в праздновании 50-летия вуза и презентовал посвящённые истории университета книги

07 июня 2023, 17:45, ИА Амител

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил майский рейтинг упоминаемости руководителей высших учебных заведений Алтайского края. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры майского рейтинга:

ректор АлтГУ Сергей Бочаров (11 упоминаний);

ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко (5 упоминаний);

ректор АлтГТУ Андрей Марков (4 упоминания);

ректор АГАУ Николай Колпаков (3 упоминания);

ректор АГМУ Ирина Шереметьева и президент АлтГУ Сергей Землюков (по 2 упоминания).





Медиарейтинг / asfera.info

Как уточняет издание, лидер рейтинга Сергей Бочаров в прошлом месяце упоминался в СМИ чаще всего по нескольким причинам: участвовал в праздновании 50-летия АлтГУ, презентовал посвящённые истории вуза юбилейные издания и рассказал о стоимости строительства нового корпуса университета.

Напомним, в апрельском медиарейтинге Бочаров занял второе место, а в мартовском – третье.