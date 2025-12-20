Рэпер Macan служит в армии в должности водителя

Артист уже принял присягу

20 декабря 2025, 20:35, ИА Амител

Рэпер Macan в армии / Фото: Росгвардия

Андрей Косолапов, известный как рэпер Macan, по информации Telegram-канала Shot, был определен в армию на должность водителя.

Согласно данным Shot, артист уже присягнул и проходит службу в группе спецназа "Витязь" (604-й Центр специального назначения) в подразделении материально-технического обеспечения, где он числится водителем. В автопарке его части, как сообщает канал, имеются грузовые автомобили "Урал" с бронированной кабиной, а также легковые машины марок Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусы.

Сообщается, что сослуживцы дали музыканту прозвище Макак.

Напомним, что в ноябре 2025 года Macan явился в военкомат. Он прибыл в пункт призыва, избегая общения с прессой, и держался уважительно с теми, кто, возможно, станет его сослуживцами.