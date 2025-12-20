Рэпер Macan служит в армии в должности водителя
Артист уже принял присягу
20 декабря 2025, 20:35, ИА Амител
Андрей Косолапов, известный как рэпер Macan, по информации Telegram-канала Shot, был определен в армию на должность водителя.
Согласно данным Shot, артист уже присягнул и проходит службу в группе спецназа "Витязь" (604-й Центр специального назначения) в подразделении материально-технического обеспечения, где он числится водителем. В автопарке его части, как сообщает канал, имеются грузовые автомобили "Урал" с бронированной кабиной, а также легковые машины марок Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусы.
Сообщается, что сослуживцы дали музыканту прозвище Макак.
Напомним, что в ноябре 2025 года Macan явился в военкомат. Он прибыл в пункт призыва, избегая общения с прессой, и держался уважительно с теми, кто, возможно, станет его сослуживцами.
21:29:21 20-12-2025
Так все же Макан или Макак?
07:58:20 21-12-2025
Все служить обязаны..
09:59:41 21-12-2025
Гость (07:58:20 21-12-2025) Все служить обязаны.. ... Армия должна быть профессиональной и контрактной. Че толку со службы год и покраски снега?
09:21:02 21-12-2025
Водитель у которого есть водитель и охрана
12:08:55 21-12-2025
Гость (09:21:02 21-12-2025) Водитель у которого есть водитель и охрана... Водитель, у водителя которого есть охрана
11:56:14 21-12-2025
Давайте напишите об обычных ребятах, которые служат в армии.